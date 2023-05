Dunja Hayali war die meiste Zeit "Sportstudio"-Moderatorin, die Journalistin hat am Donnerstag via Instagram-Posting ihren Abschied aus der Sendung öffentlich gemacht. Bereits am kommenden Samstag hat Hayali ihren letzten Einsatz, interviewen wird sie dann Peter Fischer, Präsident von Eintracht Frankfurt. Das Moderationsteam des "Aktuellen Sportstudios" besteht nach dem Abschied aus Katrin Müller-Hohenstein, Sven Voss und Jochen Breyer. Das ZDF hat den Hayali-Abschied ebenfalls bestätigt, sich aber noch nicht zu einer möglichen Nachfolge geäußert.

In ihrem Instagram-Posting erklärt Dunja Hayali ihre Beweggründe: "Drei Sendungen sind - aus unterschiedlichen Gründen - eine zu viel, jedenfalls für mich." Die Journalistin präsentiert neben dem "Aktuellen Sportstudio" auch regelmäßig das "Morgenmagazin" und das "heute journal". Künftig will sie sich also auf die anderen beiden Sendungen konzentrieren, vom "Sportstudio" verabschiedet sie sich nach 41 Ausgaben.

"Ich bin dankbar für diese interessante, abwechslungsreiche, herausfordernde, und vor allen Dingen bereichernde Zeit", sagt Hayali, die auch erklärt, dass die Entscheidung, dass "Sportstudio" zu verlassen, ihr nicht leicht gefallen sei. "Denn ich habe Sendung wie Crew in den letzten 5 Jahren wirklich in mein (Sport-)Herz geschlossen." Bei ihrem Einstieg in der "Sportstudio" im Jahr 2018 sagte Hayali noch, für sie gehe mit der Moderation ein Traum in Erfüllung.

Durch das "Morgenmagazin" führt Dunja Hayali bereits seit vielen Jahren, der Job beim "heute journal" in der aktuellen Form ist noch recht neu. Erst seit Februar moderiert Hayali das ZDF-Nachrichtenmagazin, rund 40 Ausgaben im Jahr präsentiert die Journalistin. Schon zwischen 2007 und 2010 war sie als Co-Moderation Teil der Nachrichtensendung.