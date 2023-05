Nach dem Staffel-Finale der "Höhle der Löwen" geht's bei Vox am Montagabend auch im Juni ums Geschäft: Wie der Sender jetzt angekündigt hat, läuft ab dem 5. Juni montags um 20:15 Uhr das neue Format "Job Switch - Zum Glück gekündigt". Dabei handelt es sich um die Adaption eines belgischen Formats, das Vox bereits vor einiger Zeit angekündigt hat. Die Produktion übernimmt RTL Studios.

In dem Neustart, von dem vorerst vier Folgen geplant sind, geht es um Menschen, die ihre Jobs kündigen, weil sie darin unglücklich sind. Allerdings wissen sie nicht, was vor ihnen liegt. Stattdessen soll ein Experten-Trio, bestehend aus dem Karriere-Coach Jochen Mai, dem Psychologen Benjamin Pieck und der Wirtschaftspsychologin Eva Schulte-Austum, nach der idealen Arbeit Ausschau halten. Die Teilnehmenden haben keine Ahnung, in welchem Ort oder sogar Land, in welcher Branche, in welchem Unternehmen oder in welcher Position sie letztendlich angestellt werden, wenn sie am Ende an ihrem neuen Arbeitsplatz ihre Augenbinde abnehmen.

Gerade erst hatte Sat.1 ein ganz ähnlich gelagertes Format angekündigt - ausgerechnet mit der langjährigen Vox-Löwin Judith Williams (DWDL.de berichtete). Für Sat.1 wird Redseven Entertainment mit ihr "Judith Williams' großes Job-Experiment" produzieren.

Vox hat unterdessen für Juni noch einen weiteren Neustart angekündigt: Ab dem 4. Juni zeigt der Sender sonntags um 18:10 Uhr das Dokutainment-Format "Traumhaus oder Luftschloss? - Normal wohnen kann jeder". Darin geht es um fünf Paare, die sich ihren Wohntraum erfüllen wollen und dafür die Sanierung ihres Traumhauses selbst in Angriff nehmen - mit vielen Herausforderungen. Geplant sind zunächst vier Folgen. Ebenfalls am 4. Juni meldet sich um 20:15 Uhr übrigens das Koch-Format "Mälzer und Henssler liefern ab!" mit einer neuen Folge bei Vox zurück.