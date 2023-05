Im Sommer 2021 holte RTL das britische Quizformat "The Wheel" nach Deutschland und zeigte die deutsche Version mit Moderator Chris Tall am späten Freitagabend. Nach einem noch recht ordentlichen Auftakt mit knapp elf Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe ging's allerdings schnell bergab, die dritte Episode kam nicht über knapp 8 Prozent hinaus. Daher zog RTL Konsequenzen und brach die Ausstrahlung der eigentlich sechsteiligen ersten Staffel ab - nicht aber ohne die Beteuerung, nur nach einem passenderen Sendeplatz Ausschau zu halten.

Und diese Suche gestaltete sich augenscheinlich ziemlich schwierig - jedenfalls dauerte sie fast 21 Monate an, bis sie nun plötzlich doch noch ein Ergebnis lieferte: Für den 5. Juni hat RTL nun die Ausstrahlung einer weiteren Folge von "The Wheel" angekündigt - etwas überraschend mit neuem Untertitel: Statt "Promis drehen am Rad" lautet der nun "Das abgedrehte Promi-Quiz".

Und auch der Sendeplatz ist neu: Statt am späten Freitagabend läuft "The Wheel" nun montags zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr. Bei der nun zur Ausstrahlung anstehenden Folge sind Olivia Jones, Kai Ebel, Matthias Matschke, Frauke Ludowig, Markus Krebs, Gregor Meyle und Guildo Horn zu Gast - es handelt sich also offenbar um die ursprünglich als sechste Folge der ersten Staffel angekündigte Episode. In den folgenden Wochen sollen auch die beiden noch ausstehenden neuen Folgen gezeigt werden, gefolgt von der Wiederholung der bereits ausgestrahlten ab Ende Juni.

Mittelpunkt der Sendung ist, wie der Name schon sagt, ein riesiges Rad, das in sieben Zonen unterteilt ist. In jeder dieser Zone nimmt ein Promi Platz, um von dort die drei Kandidatinnen und Kandidaten zu unterstützen. Jeder Promi bringt dabei sein selbst gewähltes, persönliches Spezialgebiet mit in die Show. Zu den sieben Spezialgebieten müssen die Kandidatinnen und Kandidaten Fragen beantworten. Können die Stars mit ihrem Wissen den Quizzern zum ultimativen Sieg verhelfen? Alles hängt dabei aber vom Spin von "The Wheel" ab: Mit ein bisschen Glück stoppt das Rad bei dem Promi, der sich mit dem jeweiligen Gebiet auskennt - oder aber bei jemandem, der zwar kein Experte ist, aber trotzdem versucht, zu helfen.

Gemeinsam raten sich die Kandidatinnen und Kandidaten alle sieben Spezialgebiete. Ziel ist es, alle Kategorien "wegzuspielen". Für jede richtige Antwort gibt es Geld, das in einem gemeinsamen Jackpot gesammelt wird. Doch nur eine oder einer nimmt das gemeinsam erspielte Geld ins große Finale und hat hier die Chance mit Unterstützung der Promi-Expert:innen den Jackpot zu verdoppeln oder alles wieder zu verlieren. "The Wheel" ist eine Produktion von Warner Bros. International Television Production Deutschland.