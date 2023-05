am 12.05.2023 - 17:06 Uhr

Der Rundfunkrat des Bayerischen Rundfunks hat am Freitagnachmittag eine Reihe von Personalien abgesegnet. Demnach wurde Iris Mayerhofer zur Nachfolgerin von Annette Siebenbürger-Holtz als Leiterin des Programmbereichs Unterhaltung und Heimat berufen. Siebenbürger-Holtz hatte sich bereits im vergangenen Jahr in den Ruhestand verabschiedet. Ihren neuen Posten soll sie schnellstmöglich, spätestens zum 1. September antreten.

Mayerhofer war in den 90ern schon einmal als Sportreporterin für den BR tätig, ehe sie zu ProSieben wechselte, wo sie mehrere Jahre die "Arabella"-Redaktion leitete und generell für die Daytime und das Talk-Genre verantwortlich war. 2003 wurde sie Unterhaltungschefin von Kabel Eins, 2007 wechselte sie auf Produzentenseite und war für Endemol, Odeon Entertainment und Imago TV tätig. Zuletzt war sie in einer Unternehmensberatung tätig, begleitete und schulte Firmen und Führungskräfte bei Transformationsprozessen.

In ihre Zuständigkeit beim BR fallen unter anderem die Musik- und Kabarettsendungen, das Heimatmagazin "Wir in Bayern" sowie die Journalistische Unterhaltung Bayern mit Sendungen wie "Landfrauenküche" oder "Bezzel & Schwarz" im BR Fernsehen, das digitale Volksmusikradio BR Heimat, Kinderformate wie "Checker Tobi", aber auch TV-Events wie der Bayerische Kabarettpreis, der Starkbieranstich am Nockherberg und die Sternstunden-Gala.

Die Leitung der Hauptabteilung Verbreitung und Controlling übernimmt zum 1. Juli Sophie Lersch. Sie verantwortet die Verbreitung aller BR-Programminhalte auf sämtlichen Ausspielwegen inklusive der zugehörigen technischen, betriebswirtschaftlichen und strategischen Rahmenbedingungen – insbesondere vor dem Hintergrund der digitalen Transformation. Sophie Lersch ist Nachfolgerin von Helwin Lesch, der sich in den Ruhestand verabschiedet hat. In den vergangenen 25 Jahren bekleidete Sophie Lersch verschiedene Führungspositionen in den Bereichen Contentmanagement, Sendeabwicklung und Contentverbreitung bei ProSiebenSat.1 sowie bei dem Satellitenbetreiber SES und den Tochterfirmen SES Platform Services sowie MX1.

Neue Leiterin der Hauptabteilung Kommunikation und Entwicklung wird ebenfalls zum 1. Juni Anorte Linsmayer. Sie verantwortet die strategische Kommunikation des BR sowie die Entwicklung direktionsübergreifender Prozesse. Zur Hauptabteilung gehören Pressestelle, Unternehmenskommunikation, Publikumsdialog, Beschwerdemanagement sowie die Abteilung Entwicklung. Nach Studium der Medienwissenschaften und des Medienmanagements in Köln und einem Programmvolontariat beim WDR sammelte Anorte Linsmayer Berufs- und Führungserfahrung in journalistischen wie administrativen Bereichen verschiedener ARD-Landesrundfunkanstalten. 2021 wechselte sie zum Bayerischen Rundfunk, wo sie bisher die Abteilung Intendanz/Koordination BR leitet.

Walter Schmich wurde unterdessen als Leiter des Programmbereichs "Bayern 1 - Bayern 3 - Puls" für eine weitere Amntszeit bestätigt. Er hat den Posten schon seit 2008 inne.