Mit einem abgründigen Thriller, einer dystopischen Genre-Serie, Instant-Fiction und einem Zeitreise-Drama hat die Seriencamp Conference (14. bis 16. Juni, Köln-Ehrenfeld) jetzt die ersten Produktionen des diesjährigen „Work in Progress“-Programms angekündigt. Erstmals an gleich zwei Tagen gibt es hier mit Kreativen vor Ort einen exklusiven Einblick und erste Bilder kommender Serienprojekte aus Deutschland. Und auch Prime Video, Paramount+ und die ARD zeigen in Köln erste Werkstattblicke in neue Produktionen.

Eröffnet wird die Seriencamp Conference mit einer Storytelling-Masterclass von Marc Smerling, Emmy-prämierter Autor und Produzent in den Bereichen Dokumentarfilm („Capturing the Friedmans“, HBO), True Crime-Serie („The Jinx“, HBO), Kinofilm („All good things“ mit Ryan Gosling & Kirsten Dunst) und Podcast („Operation Tradebom“, Apple). Einen Überblick zur deutschsprachigen Ko-Produktionslandschaft gibt der Programmpunkt „Who is Who - Meet the Commissioners from Germany, Austria and Switzerland“ mit Vertreterinnen und Vertreter von u.a. Amazon Prime Video, ARD Degeto, ORF, Sky, NDR, Paramount, MDR und RTL, die sich den anwesenden Kreativen stellen.

Eine Case Studie zur spanischen Dramedyserie „This is not Sweden“ (RTVE / TV3 / NDR / SVT / YLE) will die Chancen europäischer Ko-Produktionsmodelle beleuchten und wird in Köln vorgestellt von Schöpferin und Hauptdarstellerin Aina Clotet, Produzentin Marta Baldó (Funicular Films, Spanien) und Produzent Gunnar Carlsson (Anagram, Schweden). Weitere Case Studies gibt es zur belgisch-niederländisch-deutschen Produktion „Arcadia“ und der ZDF/Arte-Netflix-Serie „Country Queen“, die mit Beteiligung aus Kenia, Südafrika und Deutschland entstanden ist - beide Serien feiern im Rahmen des Seriencamp Festivals auch ihre Deutschland-Premiere.

Einen Blick auf das Serienprogramm der Zukunft gibt die Diskussionsrunde „European Content Strategies”, in der unter anderem Susanne Schildknecht (Paramount) und Christian Rank (Miso Film) diskutieren. Im Rahmen des Producer´s Vision Pitch, bei dem Produktionsfirmen ihr Unternehmen und die dahinterliegende Philosophie präsentieren, sind in 2023 Österreich, Italien und Deutschland mit Satel Film („Freud”, „Im Netz der Camorra”, “Nachts im Paradies“), Wildside („We Are Who We Are” „My Brilliant Friend", „The Young Pope”) und die im vergangenen Jahr neugegründete All3Media Deutschland Fiction vertreten.

Das Thema „Genre & Series” begleitet die Conference dieses Jahr als eines der Schwerpunktthemen. Eine Keynote des Brand Consultant George Gottl (CCO & Gründer, UXUS) erklärt, wieso Fantasy, Science Fiction und Horror bei jungen Zielgruppen derart erfolgreich sind, bevor Benjamin Munz („Blood Red Sky“), Daniel Rübesam („Unnoticed“) und Riccarda Scheman („Feelings“) eine Momentaufnahme deutschen Genre-Schaffens geben. Die beiden Serienschöpfer und Autoren Jean-François Asselin und Jacques Drolet, die hinter der Québécer Serie „Plan B“ stehen, die nun in mehreren Länder und u.a. für ZDF in Deutschland adaptiert wird, erläutern in einer Masterclass die Entstehung des Formats, das mit der Kombination aus Drama und Genre-Twist zum Hit wurde.

Der Themenblock „Audio & Series“ beleuchtet die Verknüpfungen zwischen Podcasting, Audio-Drama und Serie, mit u.a. Davide Bortot (Co-Founder, A colour bright), Matthias Leitner (Digital Storyteller, Bayerischer Rundfunk & Leiter des audience:first Lab) und Viola Funk (Director, ACB Stories) aus deutscher Sicht sowie Neil Krishan (Head of Film, Novel) und Anna Phelan (Head of Content, Novel) aus Sicht des britischen Podcast-Studios Novel. Weitere Themen der Seriencamp Conference sind Memes im Netz und die Bedeutung der Internetkultur fürs Storytelling sowie natürlich das Trendthema Künstliche Intelligenz und die Auswirkungen für Kreativbranchen.

Eine letzte Chance auf vergünstigte Tickets für die Seriencamp Conference 2023 in Köln bekommen DWDL-Leserinnen und Leser im heutigen 3viertel5-Newsletter, der gegen 16.45 uhr verschickt wird. Abonnentinnen und Abonnenten erhalten darin einen bis Freitag, 19. Mai, gültigen Rabattcode für den Sonderpreis von 299 Euro (statt 399 Euro).