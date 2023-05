Bereits zum achten Mal bittet RTL in diesem Jahr Paare mit mindestens einem mehr oder weniger bekannten "Star" in sein "Sommerhaus der Stars" - und wie schon in den vergangenen Jahren fällt die Ausstrahlung auch diesmal wohl eher in den Herbst statt in den Sommer. RTL selbst spricht von einem Start im "Spätsommer". Doch während man sich beim genauen Termin noch bedeckt hält, stehen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nun fest.

Mit dabei sind demnach das Schauspielerpaar Eric und Edith Stehfest, die beiden von RTL als "Reality-Darsteller" bezeichneten Maurice Dzwiak und Ricarda "Ricky" Raatz, die Unternehmerin Claudia Obert mit Max Suhr, das Reality-Pärchen Aleksandar "Aleks" Petrovic und Vanessa Nwattu, die als "TV-Persönlichkeit" vorgestellte Walentina Doronina mit Can Kaplan, Party-Schlagersänger Tim Toupet mit Carina Crone, die Soapstars Pia Tillmann und Zico Banach und Justine Dippl, die sich als "Dschungelkönig-Ex-Frau" qualifizierte und mit Arben Zekic antritt.

Das "Sommerhaus der Stars" hat seine erfolgreichsten Zeiten, als 2019 Marktanteile weit über der 20-Prozent-Marke erzielt wurden, zwar längst hinter sich, gehört mit der nunmehr achten Staffel aber längst zum festen Reality-Inventar von RTL. Im vergangenen Jahr erzielte die Sendung allerdings die geringsten Marktanteile seit dem Start und kam bei den 14- bis 49-Jährigen endgültig gewichtet noch auf 12,6 Prozent Marktanteil. Obendrauf kamen allerdings noch die Abrufe bei RTL+.

Unklar ist auch noch, in welchem Rhythmus RTL die neuen Folgen in diesem Jahr ausstrahlen wird. Vom wöchentlichen Turnus ist RTL in den vergangenen Jahren abgekommen, zwischenzeitlich waren drei Episoden pro Wochen im Programm, im vergangenen Jahr liefen dann immer mittwochs und sonntags neue Folgen. Gedreht wird das Format seit 2020 nicht mehr in Portugal, sondern im nordrhein-westfälischen Bocholt.