Voraussichtlich ab Oktober verstärkt Julia Rappold das deutsche Team von Sky Studios. Als Senior Executive Producerin wird sie sich um die Akquise, die Entwicklung und Betreuung der Produktion fiktionalen Produktionen von Sky Studios im deutschsprachigen Raum verantwortlich sein. Sie war zuletzt als Produzentin bei der Lieblingsfilm GmbH tätig. Zu ihren Projekten zählten da die Komödie "Beckenrand Sheriff", das Kriegsdrama "Das Glaszimmer" und das Familiendrama "Familie is nich". Begonnen hat sie ihre Karriere bei German Films, bevor sie 2006 zum FilmFernsehFonds Bayern wechselte, wo sie den Förderbereich für Nachwuchstalente ausbaute und die Kinoförderung mitverantwortete.

Schon seit Jahresbeginn unterstütz zudem Stella Flicker als Executive Producerin das Team von Sky Studios, wie das Unternehmen erst jetzt bekanntgab. Sie kam von der Letterbox Filmproduktion, wo sie Projekte wie das Gerichtsdrama "Conti" und die langjährig laufende Vorabendkrimiserie "Notruf Hafenkante" betreute. Bei Sky Studios arbeitet sie sowohl an der Betreuung von Auftragsproduktionen als auch an der Akquise und Entwicklung von neuen Projekten.

Tobias Rosen, Vice President Sky Studios Deutschland: "Wir wollen unser Programm bestechender Erfolgsserien wie Das Boot, Babylon Berlin und Der Pass bis hin zu neuen zeitgenössischen deutschen Serien wie KraNK Berlin und Garten Eden erweitern. Dabei gilt es, den Kreativen ein bestmöglicher und verlässlicher Partner zu sein, um gemeinsam das Ziel zu verfolgen, mit unseren Serien durch Qualität und Relevanz herauszuragen. Ich freue mich daher sehr, Julia und Stella bei Sky Studios begrüßen zu dürfen. Beide werden uns dabei unterstützen, zusammen mit unseren Partnern, mehr Serien in höchster Qualität für Sky Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie für Zuschauer in aller Welt zu produzieren."

Julia Rappold sagt zu ihrem neuen Job: "Qualität, Kreativität und künstlerische Handschrift zeichnen die deutschen Sky Originals aus, das zeigen eindrucksvoll Serien wie ‚Der Pass‘, ‚Babylon Berlin‘ und ‚Die Ibiza Affäre‘. Ich freue mich sehr darauf, mit dem fantastischen Team von Sky zusammenzuarbeiten und gemeinsam mit kreativen Partnern relevante Geschichten zu erzählen, neue Welten zu erschaffen und einzigartige Serien aus Deutschland heraus zu entwickeln und zu produzieren!"

Stella Flicker: "Ich nehme die Herausforderung bei Sky Studios mit großer Freude an und bin begeistert über die Bandbreite an Projekten, die wir derzeit in Planung haben. Ich freue mich darauf, neue Ideen und Perspektiven einzubringen, ungehörte Stimmen und Geschichten zu entdecken und so bei Sky ‚unmissable TV‘ zu produzieren."