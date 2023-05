am 16.05.2023 - 11:39 Uhr

Seit jeher spielt die Handlung von "Unter uns" in der fiktiven Schillerallee - doch bald kommt auch noch die Goethestraße dazu. Anders als bisher, setzen RTL und die Produktionsfirma UFA Serial Drama dabei allerdings nicht auf eine Studio-Kulisse, sondern auch einen Dreh on Location. Denn während die Schillerallee auf dem MMC-Studiogelände bis ins kleinste Detail nachgebaut wurde, befindet sich die Goetheallee in der Kölner Innenstadt.

Konkret soll die Bismarckstraße im Belgischen Viertel zu besagter Goethestraße werden. "Es ist uns eine außerordentliche Freude ein Ladenlokal mitten in der Kölner Innenstadt gefunden zu haben", sagt Claudia Danne, Producerin bei UFA Serial Drama. Auf diese Weise könne man den Zuschauerinnen und Zuschauern "das 'kölsche Lebensgefühl' mit seiner urbanen Vielfältigkeit rund um die 'Goethestraße' noch ein Stück weit näher transportieren".

Für die Crew ist der Schritt in die "echte Welt" tatsächlich ungewohnt "Mal raus aus dem Studio und unseren gebauten Kulissen zu kommen, ist für alle Beteiligten vor und hinter der Kamera wie ein kleiner 'Klassenausflug' - und das jede Woche aufs Neue", so Danne. "Zudem lebt 'Unter uns' von dem emotionalen Versprechen Familie/Freunde/Nachbarschaft und dieses 'Wir-Gefühl' wollten wir auch in unserem neuen Set verkörpern."

Die Goethestraße begrüßt die Bewohnerinnen und Bewohner mit dem neuen Concept-Store "Viererleih", den Jennifer Turner (Tatiani Katrantzi), Nadine Pfeiffer (Floriane Eichhorn), Paula Wolters (Jess Maura) und Easy Winter (Lars Steinhöfel) zusammen eröffnen. Hier verkauft Jenny Second-Hand-Kleidung, Easy seine Fotokunst und Nadine ihr selbstgemachtes Putzmittel. Paula wiederum bietet in dem Laden einen Geräteverleih an.

Dass "Unter uns" als erste lauflaufende tägliche Serie das "Green Motion"-Label für nachhaltiges Produzieren mit ökologischen Standards erhalten hat, passt da gut ins Bild. "Das 'Viererleih' ist somit die Verbindung unseres Serienclaims und nachhaltigen Ansporns", sagt Danne über den Store, in dem vier Serienfiguren nachhaltige Produkte verkaufen oder verleihen. "Eine bessere Verbindung können wir uns gar nicht vorstellen."