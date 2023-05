Wer am Montag die Sat.1-Nachmittagsshow "Volles Haus!" eingeschaltet hat, dem dürfte nicht nur die auf zwei Stunden verkürzte Sendezeit aufgefallen sein, sondern auch das Fehlen von "Britt - Der Talk". Das ist auch deshalb überraschend, weil die Talkshow mit Britt Hagedorn seit dem Start von "Volles Haus!" vor fast drei Monaten stets fester Bestandteil der Sendung war, wenn auch zu wechselnden Anfangszeiten.

Schon am Montag sah sich Sat.1 dazu genötigt, auf den fehlenden Talk hinzuweisen. "In dieser Woche talkt #Britt Hagedorn nicht in #VollesHaus", erklärte der Sender auf Twitter und stellte zugleich klar, dass Hagedorn die Zuschauerinnen und Zuschauer stattdessen zusammen mit Chris Wackert als Gastgeberin von "Volles Haus!" begrüßen wird. Das hat Sat.1 zwar auch in den vergangenen Wochen nicht davon abgehalten, den Talk zu senden - doch in der ohnehin nur zweistündigen "Volles Haus!"-Version erschien dem Sender der Britt-Anteil dann wohl doch ein wenig zu hoch.

Auf DWDL.de-Nachfrage erklärte eine Sendersprecherin am Dienstag, dass "Britt - Der Talk" jedoch "weiter Bestandteil von 'Volles Haus!'" sei. Ab der übernächsten Woche soll die Talkshow wieder in die Live-Strecke integriert werden. Tatsächlich ist ein Ende nicht in Sicht, denn auch in den kommenden Wochen sollen neue Folgen produziert werden.

Studio-Anteil spürbar reduziert

Nach über 50 Folgen hat sich der Live-Anteil bei "Volles Haus!" allerdings schon spürbar reduziert. Die Montags-Ausgabe begann zwar offiziell um 16:00 Uhr, allerdings füllte Sat.1 die erste Stunde mit einer Lebensretter-Doku. Erst ab 17:15 Uhr wurde für "Bunte live" aus dem Studio gesendet, ehe sich Hagedorn und Wackert schon eine Viertelstunde später wieder von etlichen Zuschauerinnen und Zuschauern verabschiedeten, weil zu diesem Zeitpunkt auf vielen Frequenzen das Regionalprogramm begann.

Nun bleibt abzuwarten, wie Sat.1 und die hauseigene Produktionsfirma Flat White den Sommer nutzen werden, um das Format zu überarbeiten, denn die Kürzung der Sendezeit soll bloß für die Sommermonate gelten (DWDL.de berichtete). "Schon vor dem Start unserer Sat.1-Nachmittagsshow 'Volles Haus!' haben wir gesagt, dass wir in der Entwicklung on air einen langen Atem beweisen werden", erklärte Sat.1-Chefredakteurin Juliane Eßling kürzlich. "Wir werden 'Volles Haus!' mit den Erkenntnissen der ersten zehn Wochen weiter optimieren."