Auch in diesem Sommer setzt Das Erste montags um 20:15 Uhr wieder einige Wochen lang auf Kinoware – insgesamt sind sechs Filme eingeplant. Los geht es am 3. Juli mit der "Schachnovelle" und somit einer ARD-Degeto-Koproduktion, die sieben Mal für den Deutschen Filmpreis nominiert. Oliver Masucci wurde für seine Leistung mit dem Bayerischen Filmpreis als bester Darsteller ausgezeichnet.

An den folgenden Juli-Montagen plant Das Erste zur Primetime mit "Das perfekte Geheimnis" (von Bora Dagtekin), der Free-TV-Premiere von "Es ist zu deinem Besten" mit Heiner Lauterbach und Janina Uhse sowie der mit Christoph Maria Herbst und Christiane Paul besetzten ARD-Degeto-Koproduktion "Es ist nur eine Phase, Hase". "À la Carte! - Freiheit geht durch den Magen" am 31. Juli sowie der inzwischen achte Teil rund um Kommissar Eberhofer mit dem Namen "Guglhupfgeschwader" am 7. August runden das Montags-Sommerkino ab.



Vier internationale Filme platziert Das Erste derweil am späteren Dienstagabend nach den "Tagesthemen", also gegen 22:50 Uhr. Aktuell ist auf diesem Slot in der Regel der Talk "Maischberger" zu sehen. Hier starten die Sommerfilme am 18. Juli mit "Der Rausch". In den Folgewochen und ebenfalls bis Anfang August schließen sich dann die Streifen "Helden der Wahrscheinlichkeit", "Beflügelt - Ein Vogel namens Penguin Bloom" sowie "Der Mauretanier" an.