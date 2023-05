Dass die zweite Staffel der Serie "And just like that" im Laufe des Monats Juni auch nach Deutschland kommen wird, stand schon fest: Nun ist klar, dass der Start am 22. Juni erfolgen wird und zwar zu ungewöhnlicher Zeit. Sky Deutschland gibt an, dass die ersten beiden neuen Folgen ab etwa acht Uhr morgens laufen sollen. Und auch alle weiteren Folgen sollen in den Wochen danach jeweils donnerstags gegen acht Uhr in der Früh angeboten werden.

Alle elf Episoden stehen wahlweise auf Deutsch oder im Original sowie mit deutschen und englischen Untertiteln zur Verfügung – interessant ist auch: Eine lineare Ausstrahlung auf einem Sky-Sender ist im Sommer noch nicht geplant. Bei Sky ist die Rede davon, dass "And just like that" voraussichtlich im September auf Sky Atlantic einfinden wird. Staffel eins debütierte einst noch auf dem Sender Sky Comedy.



Zum wiederkehrenden Cast der Serie gehören Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kristin Davis, Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Mario Cantone, David Eigenberg, Evan Handler, Christopher Jackson, Niall Cunningham, Cathy Ang und Alexa Swinton. Zum Inhalt sind noch nicht allzu viele Details bekannt. Aber: Ein erster Teaser-Trailer des "Sex and the City"-Nachfolgers verrät, dass auch Carries Ex Aidan in den neuen Folgen auftaucht – ob die beiden wirklich wieder ein Paar werden?