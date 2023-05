Ab Juni wird ProSieben Wiederholungen zweier Showproduktionen zur besten Sendezeit ins Programm nehmen, die in ihren jeweils ersten und auch einzigen Staffeln im Schnitt an die zehn Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe generierten - und darüber hinaus noch eine weitere Gemeinsamkeit haben: Nämlich Moderator Steven Gätjen. Konkret übernimmt das Ratespiel "Wer ist das Phantom?" ab dem 6. Juni den Dienstagabend. Laut Plan sollen alle vier Folgen im Juni laufen.

Die Show entstand 2021 auch als Reaktion auf den Erfolg und die Freude, die das Publikum an "The Masked Singer" und dem damit verbundenen Rätseln hatte. Drei Celebrites spielen um Hinweise auf ein prominentes Phantom. Doch das will natürlich nicht enthüllt werden. Können die Detektive ein Spiel gewinnen oder ein Rätsel lösen, erhalten sie einen Tipp, der zur Identität des bekannten Unbekannten führt. Verlieren sie die Runde, kann das Phantom seine Spur weiter verwischen. Bis zu sieben Hinweise lassen sich so erzielen. Constantin Entertainment stand hinter der Produktion.



Erstmals am 7. Juni, also mittwochs um 20:15 Uhr zu sehen sein wird "Die! Herz! Schlag! Show!". Das Format übernimmt somit die Sendeplätze von "TV total" und "Zervakis & Opdenhövel. Live" - beide gehen in diesem Jahr Ende Mai in eine rund drei Monate andauernde Sommerpause. Vier Mal übernimmt dann die Showproduktion aus dem Hause Redseven. In der Sendung geht es im Kern darum, dass Promis bei spannenden und brisanten Spielen ihren Puls kontrollieren. Er darf nicht zu schnell werden.

Eine Rückkehr hat unterdessen ProSieben Maxx in Aussicht gestellt. Ab dem ersten Montag im Juni, also in der Woche nach Pfingsten, wird montags um 22 Uhr "The Orville" ins Programm zurückkehren. Als Lead-Out von "Akte X" soll die Sendung Quoten holen - los geht es mit der ersten Staffel.