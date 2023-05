Ungewöhnlicher Gast-Star bei den "Bergrettern": Heidi Klum wird in einer Folge der kommenden Staffel in einer Gastrolle zu sehen sein. In dieser Woche stand die 49-Jährige für die erfolgreiche ZDF-Serie vor der Kamera. "Ich freu' mich riesig, dass ich bei den 'Bergrettern' mitspielen darf", sagte Klum gegenüber "Bild".

Die Entstehungsgeschichte ist kurios: In seinem gemeinsamen Podcast mit Bruder Bill hatte Klums Ehemann Tom Kaulitz vor Monaten erzählt, dass sich das Ehepaar gerne die "Bergretter" ansieht. Hauptdarsteller Sebastian Ströbel startete daraufhin via Instagram einen Aufruf - woraufhin sich Klum mit dem Wunsch äußerte, gerne einmal selbst mitzuspielen.

"Das Gesamtpaket stimmt. Es passieren zwar immer viele Unglücke, aber am Ende wird alles gut. Irgendwie ist die Welt da noch in Ordnung", sagt Heidi Klum über die Serie "Es ist spannend, die Menschen sind liebevoll und es erinnert uns natürlich an die Heimat." Und weiter: "Ich sehe eigentlich überhaupt kein Fernsehen, aber 'Die Bergretter' haben es meinem Mann und mir angetan."

Laut "Bild" übernimmt Heidi Klum in der zweiten Folge der 15. Staffel des Dauerbrenners eine Rolle. Wann genau die Ausstrahlung erfolgen wird, ist noch nicht bekannt. In dem Bericht ist jedoch vom kommenden Herbst die Rede. Das ist tatsächlich für gewöhnlich die Zeit, in der das ZDF auf die "Bergretter" setzt. Zu diesem Zeitpunkt kommt Klum dann auch nicht ihrer ebenfalls donnerstags ausgestrahlten ProSieben-Show "Germany's next Topmodel" ins Gehege.