am 27.05.2023 - 10:00 Uhr

© Sky Jenne Beckmann

Ende 2022 hatte Karl Valks als langjähriger Mitarbeiter von Sky Sport die Zelte in Unterföhring abgebrochen und die "Sportschau"-Leitung beim WDR übernommen. Valks war in seinen letzten Jahren bei Sky u.a. ebenfalls Chefredakteur von Sky Sport News. Die Aufgaben von Valks wurden verteilt, unter anderem auch auf Beckmann.



Und dann verließ vor wenigen Wochen noch Marc Behrenbeck den Sender. Er war nicht nur eines der prägenden SSN-Gesichter, unter anderem in seiner Sendung "Transfer Update", sondern als Chefreporter auch für alle zuständig, die tagtäglich direkt von den Vereinen berichten. Auch diese Stelle wurde (noch) nicht direkt nachbesetzt. Das "Transfer Update" macht aktuell Behrenbeck-Kollege Florian Plettenberg allein.

Wegen der anhaltenden Verkaufsgerüchte und der damit ungewissen künftigen Ausrichtung von Sky dürfte es kein einfaches Unterfangen sein, qualifiziertes Personal in diesen Tagen nach Unterföhring zu locken.