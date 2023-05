Das Erste hat angekündigt, an diesem Sonntag die offizielle Meisterfeier des FC Bayern München live übertragen zu wollen. Der Sender wird seine Übertragung vom Marienplatz in München ab 17:40 Uhr beginnen. Markus Othmer moderiert, als Reporter ist Bernd Schmelzer im Einsatz.

Die Bayern hatten sich am Samstag in einem Herzschlagfinale den elften Meistertitel in der Fußball-Bundesliga in Folge gesichert - weil der Konkurrent Borussia Dortmund in seinem letzten Spiel der Saison gegen Mainz 05 nicht über ein Unentschieden hinauskam.

Sollte es an diesem Sonntag auch den Frauen des FC Bayern München gelingen, Deutscher Meister zu werden, wird es ab 17:40 Uhr übrigens eine gemeinsame Feier der beiden Mannschaften auf dem Münchner Marienplatz geben. Das BR Fernsehen wird das Spiel den Bayern und dem 1. FFC Turbine Potsdam ab 14:00 Uhr live übertragen.