am 31.05.2023 - 08:00 Uhr

Die Berliner Florida Entertainment bleibt weiter auf Expansionskurs: Nachdem man gerade erst die Gründung einer gemeinsamen Produktionsfirma mit den Wolter-Zwillingen verkündet hat, engagiert man sich nun auch stärker im Factual-Bereich. Schon seit Louis Klamroth 2019 gemeinsam mit seinem Cousin Nikolaus Klamroth und Moritz Hohenfeld die Produktionsfirma K2H gegründet hat, war Florida Entertainment als Minderheitsgesellschafter mit an Bord, nun übernimmt man die Mehrheit an dem Unternehmen.

In diesem Zusammenhang verschwindet der Name K2H vom Markt, stattdessen schafft man die neue Marke Florida Factual und macht damit direkt die Zugehörigkeit deutlich. "Florida Factual macht es sich zur Aufgabe, journalistische Inhalte in Talk, Show und Dokumentation zeitgemäß aufzubereiten und durch eine altersübergreifende Ansprache einer breiten Zielgruppe zugänglich zu machen", heißt es zur Mission.

© Manuel Mack Moritz Hohenfeld, Nikolaus Klamroth, Louis Klamroth

"Ich freue mich, dass sich die K2H jetzt der Florida-Familie anschließt. Nach der engen Zusammenarbeit in den letzten Jahren ist dieser nächste große Schritt nur konsequent. Die Florida hat in der Vergangenheit bewiesen, dass sie nicht nur große Unterhaltung kann, sondern auch mit überraschend ernsten Themen ein breites Publikum erreicht", so Louis Klamroth.

"Das Team der K2H hat uns in den letzten Jahren mit exzellentem Journalismus, innovativem Storytelling und einem guten Gespür bei der Umsetzung von Talkformaten beeindruckt. Dass dies künftig unter dem Label ˈFlorida Factualˈ stattfinden wird, ist eine große Bereicherung und freut uns ungemein", sagt Arne Kreutzfeldt, Geschäftsführer der Florida Entertainment.

Zuletzt hatten K2H und Florida schon gemeinsam an der in Kürze startenden sechsteiligen Dokuserie "The World's Most Dangerous Show" mit Joko Winterscheidt für Prime Video gearbeitet, daneben produzierte K2H diverse Projekte von und mit Louis Klamroth wie "Klamroths Konter", "Die ProSieben-Bundestagswahl-Show" sowie die im Rahmen von "ZDFzeit" ausgestrahlten Dokus "Die Wahrheit über...". Fürs ZDF entwickelte man den "ZDFzoom"-Nachfolger "Die Spur", betreute redaktionell für Seven.One das TV-Triell und produzierte die ZDF-Wahlduelle "Für & Wider".

Florida Entertainment hat als unabhängige Produktionsfirma inzwischen ein beachtliches Netzwerk an Tochterfirmen und Partnern aufgebaut. So betreibt man mit Florida Reklame auch eine hauseigene Werbe-Unit für Werbespots und Branded Content, Florida Fiction produziert Filme und Serien wie etwa "Kranitz" oder "Mittagsstunde" oder "Das Begräbnis". Auch am Podcast-Label Studio Bummens ist Florida Entertainment beteiligt. Geschäftsführer sind Arne Kreutzfeldt und Thomas Schmitt.