Seit Lucas Cordalis im Januar im RTL-Dschungelcamp war, kommt seine Familie aus den Schlagzeilen nicht mehr heraus. Peter Klein, Schwiegervater von Cordalis und dessen Australien-Begleitung, soll damals Yvonne Woelke näher gekommen sein - sehr zum Missfallen seiner Frau Iris Klein - der Mutter von Daniela Katzenberger, die wiederum die Frau von Lucas Cordalis ist. Jetzt, mit einigen Monaten Abstand, sollen sich Katzenberger und Cordalis erstmals öffentlich zur ganzen Sache äußern: bei RTLzwei.

Der Sender hat nun neue Ausgaben der Dokusoap "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca" angekündigt. Wie viel Familienglück es aber tatsächlich noch gibt, muss sich erst zeigen. Iris hat nach 20 Ehejahren mit Peter nämlich eine neue Wohnung bezogen - und dabei stehen ihr Tochter Daniela, Schwiegersohn Lucas und Enkelin Sophia nach RTLzwei-Angaben zur Seite - "tatkräftig und emotional". Zu sehen gibt es ab Mittwoch, dem 21. Juni, zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr zunächst drei Doppelfolgen, ab dem 12. Juli geht es dann mit vier Einzelfolgen auf dem gleichen Sendeplatz weiter.

In den neuen Folgen der Dokusoap dreht sich aber natürlich nicht alles um Katzenbergers Mutter. So sollen die Zuschauerinnen und Zuschauer auch sehen, wie Daniela Katzenberger zusammen mit ihrem Mann die Wohnung auf Mallorca umbaut - von einem Zweitwohnsitz in Deutschland hat sich das Paar mittlerweile wieder verabschiedet. Außerdem begibt sich die Familie in Tierheimen und Tierhöfen auf die Suche nach einem neuen Familienmitglied, ein Welpe soll die Familie erweitern. Und dann soll es in den neuen Folgen auch um Musik gehen: Das neue Album von Lucas Cordalis sei "erfolgreich durchgestartet", behauptet der Sender. Und jetzt will auch noch Daniela Katzenberger eine eigene Platte aufnehmen.

Produziert wird "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca" von Endemol Shine Germany. Das Format war für RTLzwei zuletzt ein verlässlicher Quotenbringer, die zurückliegende Staffel aus dem Sommer 2022 brachte es im Schnitt auf fast 8 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen.