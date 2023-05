Faszination Ferne – das All, unbekannte Galaxien und jede Menge Utopisches: Seit jeher waren das Themen, die sich auf dem Bildschirm haben sehr gut umsetzen lassen, wie etwa "Star Trek" oder auch "Die phantastischen Abenteuer des Raumschiffes Orion" unter Beweis stellen. Wer auf Phantastisches steht, könnte nun schon bald frischen Stoff bekommen. Denn nun arbeiten sowohl der WDR als auch Provobis Film an einer neuen Dramaserie über eine Weltraum-Mission. Sie ist als europäische Koproduktion geplant.

Beate Langmaack ("Das Versprechen", "Hanne" oder "Mein Altweibersommer") schreibt derzeit zusammen mit Florian Oeller (u.a. "Die Getriebenen") an "Stars", einer Serie, die aus sechs 45 Minuten langen Episoden bestehen soll. Die gemeinsame Entwicklung verantworten Produzent und Executive Producer Jens Christian Susa für die Provobis Film GmbH, redaktionell verantwortlich für den WDR sind Frank Tönsmann und Karin Laub unter der Leitung von Alexander Bickel – Leiter des Programmbereichs Fiktion.



Die im Mittelpunkt der Handlung stehende Weltraum-Mission soll "in der nahen Zukunft" spielen, verrät eine WDR-Mitteilung. Sechs Astronautinnen und Astronauten verfolgen in "Stars" ihren großen Traum: dem Flug zum Mond. Aber der Weg dorthin wird als "steinig" beschrieben, denn einerseits müssen sie im EAC Astronautencenter in Köln hart trainieren. Während sie dort alles geben, gefährden ein übermächtiger Gegner, Liebe und Verrat die Mission – und somit auch jegliche Hoffnung auf die Rettung der Erde.

Auf dem diesjährigen Seriencamp, das erstmals in Köln stattfindet, ist "Stars" in der Sektion "Story Exchange" ausgewählt.