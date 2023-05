Die Kochshow "Böhmi brutzelt" kehrt demnächst zurück ins Programm von ZDFneo. Der Sender hat die dritte Staffel für Samstag, den 8. Juli angekündigt. Dann ist Jan Böhmermann mit seinen prominenten Gästen immer am Samstagvorabend um 19:45 Uhr zu sehen. Am Sendeplatz hat sich also auch im dritten Jahr des Formats nichts verändert, insgesamt wird es sechs neue Folgen geben, in denen gekocht, gegart oder auch geschmort wird.

Auf Anfrage des Medienmagazins DWDL.de teilte das ZDF mit, dass Nina Chuba und Laura Freigang zu den Gästen der neuen Staffel gehören werden, weitere Promis, die an der Sendung teilnehmen werden, sind nicht bekannt. Am Konzept hat sich nichts geändert: Böhmermann steht mit prominenten Gästen am Herd und beide kochen jeweils ein Gericht, am Ende wird gegessen. Dabei gibt es, anders als bei vielen anderen Kochshows im deutschen Fernsehen, keine Bewertungen der Speisen oder Spiele. Welche Gerichte die Gäste kochen, erfährt Böhmermann erst zu Beginn einer jeden Folge.

Bislang waren unter anderem schon Motsi Mabuse, Mai Thi Nguyen-Kim, Ricardo Simonetti, Tom und Bill Kaulitz oder auch Klaas Heufer-Umlauf und Lady Bitch Ray zu Gast bei Böhmermann. Die linearen TV-Quoten schwankten dabei von Gast zu Gast, in der zweiten Staffel zeigte "Böhmi brutzelt" aber eindrucksvoll, welches Potenzial in der Sendung steckt.

Die Ausgabe mit Klaas erreichte 220.000 Gesamtzuschauerinnen und Gesamtzuschauer sowie 3,8 Prozent Marktanteil in der Altersklasse der 14- bis 49-Jährigen. Durch zeitversetzte Nutzung stieg die Reichweite noch auf 320.000 und der Marktanteil lag letztlich bei 6,4 Prozent - starke Werte für einen Sender wie ZDFneo. Die Abrufzahlen aus der Mediathek sind in diesen Werten noch nicht eingerechnet. Produziert wird "Böhmi brutzelt" von der Unterhaltungsfernsehen Ehrenfeld UE GmbH.

Update (15:50 Uhr): Nach der Veröffentlichung des Textes hat das ZDF gegenüber DWDL.de mitgeteilt, dass Nina Chuba und Laura Freigang zu den Promi-Gästen von "Böhmi brutzelt" gehören werden. Wir haben die Namen in den Artikel eingefügt.