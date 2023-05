Zum Monatswechsel kommt es zu einem umfassenden Umbau in den WDR-Landesstudios. Alle Landesstudios und "Lokalzeit"-Ausgaben bleiben erhalten, an vielen Stellen wechseln aber die Zuständigkeiten und Aufgabenbereiche. So werden die Landesstudios ab dem 1. Juni von einem neuen, siebenköpfigen Leitungsteam geführt. Und auch vor Ort in den Studios kommt es zu Veränderungen: So gibt es an deren Spitzen künftig Redaktionsleitungen - und keine Studioleitung mehr. Zudem verzichtet man auf die Posten der stellvertretenden Landesstudio- bzw. Redaktions-Leiter, dadurch gibt es künftig nur noch 18 statt 24 Führungskräfte.

Das Ziel des WDR: Durch den Umbau will man mehr digitale Inhalte aus der Region an den Start bringen. Daher würden die Landesstudios nun auf mehr Zusammenarbeit und eine verschlankte Führungsstruktur setzen, heißt es vom WDR. Die frei werdenden Stellen sollen demnach auch ins Digitale fließen.

"Wir haben mit der ‘Lokalzeit’ eine supererfolgreiche Marke. Unsere Sendungen in Radio und Fernsehen erreichen täglich ein Millionenpublikum, diesen Erfolg wollen wir halten", sagt Gabi Ludwig, Chefredakteurin der Landesprogramme im WDR. "Gleichzeitig wissen wir, dass jüngere Generationen sich immer mehr ausschließlich über digitale Medien informieren. Dort wollen wir mehr regionale Angebote machen und stellen uns dafür jetzt neu auf." Es freue sie besonders, so Ludwig weiter, dass man bei den Leitungen in den jeweiligen Studios eine gute Mischung gefunden habe "aus erfahrenen, aber auch jüngeren Kolleg:innen".

Zum neuen Leitungsteam der Programmgruppe Landesstudios gehören:

Matthias Aust (Schwerpunkt: Radio) Bisher war er stellvertretender Studioleiter in Essen.

Andrea Benstein (Schwerpunkt: Studios in Bielefeld, Münster und Siegen) Bisher war sie Studioleiterin in Münster.

Holger Cappell (Schwerpunkt: Studios in Aachen, Bonn und Köln) Bisher war er Studioleiter in Köln.

Ina Kiesewetter (Schwerpunkt: Studios in Düsseldorf und Wuppertal) Bisher war sie Studioleiterin in Bonn.

Birgit Lehmann (Schwerpunkt: Studios in Dortmund, Duisburg und Essen) Bisher war sie Studioleiterin in Duisburg.

Anja Negendanck (Schwerpunkt: Digitales) Bisher war sie im Tandem mit Tilman Rauh Leiterin der Programmgruppe Landesstudios.

Tilman Rauh (Schwerpunkt: Fernsehen) Bisher war er im Tandem mit Anja Negendanck Leiter der Programmgruppe Landesstudios.

Das sind die Redaktionsleitungen vor Ort in den Landesstudios: