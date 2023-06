Für Juni angekündigt hat Sat.1 die Rückkehr des Traditionsmagazins "Akte" – die bis dato letzte Folge des Formats lief vergangenen November, kurz vor dem Start der damaligen Winter-WM in Katar. Trotz der langen Unterbrechung hatte der Privatsender in Aussicht gestellt, dass 2023 mehr "Akte"-Sendestunden laufen sollen als 2022 – im Vorjahr lief die "Akte" 41 Mal. Die Rede war auch von häufigeren Primetime-Specials.

Zunächst aber ändert sich am Sendeplatz nichts. Wie schon 2022 kehrt die Sendung am späteren Donnerstagabend zurück. Sein Comeback feiert das Format am 22. Juni um 22:20 Uhr. Sat.1-Angaben zufolge will "Akte" auch 2023 von berührenden Schicksalen berichten, hintergründige Reporter-Erlebnisse zeigen und durch den Alltag helfen. Neuer Moderator der Sendung wird Matthias Killing, zuletzt schon Vertreter der bisherigen Moderatorin Claudia von Brauchitsch, die nun durch die "Sat.1 Nachrichten" führt. Lead-In der ersten neuen "Akte" wird übrigens ein neues "Sat.1 Spezial: Urlaubscheck", in dem sich alles um "Schnäppchenziele" dreht. Die Sendung ist wieder ab 20:15 Uhr zu sehen.



Mittwochs geht es derweil auch im Sommer um das Thema Kochen. Nach dem Finale von "The Taste" wechselt Sat.1 aber auch hier auf Wiederholungen. Ab dem 21. Juni kehren alte Folgen von "Kühlschrank öffne dich" ins Programm zurück. Die Sendung ist dann immer ab 20:15 Uhr zu sehen. Den späteren Abend, also die Zeitschiene nach 22:35 Uhr, übernehmen Doppelfolgen der quotenschwachen Vorabendshow "Doppelt kocht besser".