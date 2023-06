Gaumont hat den Drehstart der neuen ZDF-Miniserie "Plan B" (Arbeitstitel) angekündigt. Sechs Folgen entstehen aktuell in Berlin und Umgebung, die Hauptrollen übernehmen Katja Riemann und Hannah Schiller. Basierend auf der gleichnamigen Serie aus Kanada, erzählt das Remake von der selbstbewussten, erfolgreichen Moderatorin Flo (Katja Riemann), deren auf den ersten Blick perfekte Welt grausam auseinander bricht: Sie findet ihre Tochter Luna (Hannah Schiller) tot in ihrem Zimmer. Suizid. In ihrer Verzweiflung nimmt Flo das Angebot der Firma Plan B an: Die Agentur bietet Menschen, die Entscheidungen, verpasste Chancen, Weichenstellungen verändern möchten, die Reise in die eigene Vergangenheit an.

Der Haken an der Sache ist jedoch: Eine Rückkehr in die Gegenwart oder Zukunft ist nicht mehr möglich. Für ihre Ziele, nicht nur den Tod ihrer Tochter zu verhindern, sondern ihre beiden Kinder Luna und Carlo (Paul Ahrens) zu starken, glücklichen Menschen zu machen, übertritt Flo immer wieder Grenzen. Neben Riemann und Schiller werden auch Thomas Loibl, Annika Kuhl, Sara Fazilat, Dejan Bućin, Christine Schorn und einige mehr vor der Kamera stehen. Gedreht wird voraussichtlich noch bis Ende Juli.

Die Regie-Arbeit bei der neuen Miniserie übernehmen Isa Prahl und Eoin Moore. Mit Prahl hat Gaumont bereits schon "Deutsches Haus" (Disney+) und "Westwall" (ZDF) realisiert. Die Bildgestaltung verantwortet Kamerafrau Jieun Yi. Die Drehbücher stammen von Ingrid Kaltenegger und Mika Kallwass. Produziert wird die Serie von Andreas Bareiss und Sabine de Mardt, die Redaktion im ZDF hat Kristl Philippi.

Einen Sendetermin für "Plan B" gibt es aktuell noch nicht, dennoch wird die Serie bei der kommenden Seriencamp Conference Thema sein. Die beiden Schöpfer und Autoren des kanadischen Originals, Jean-François Asselin und Jacques Drolet, erläutern in einer Masterclass die Entstehung des Formats, das mit der Kombination aus Drama und Genre-Twist zum Hit wurde.