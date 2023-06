Er ist eine der bekanntesten "Sportschau"-Stimmen: Seit rund zweieinhalb Jahrzehnten begleitet Florian Naß etwa die Tour de France für die ARD, war zuletzt bei Fußball- Welt- und Europameisterschaften zu hören und hat die wichtigsten Handballländerspiele für den öffentlich-rechtlichen Anbieter begleitet. Ab Spätsommer gehört Naß nun dem Handball-Team von Dyn an. Der kommende Sportstreamer hat am Mittwochabend sein On-Air-Team vorgestellt (siehe eigener Bericht). Für die "Sportschau" wird Naß dennoch weiter arbeiten. Unter anderem ist er in den kommenden Wochen als Reporter der Tour-de-France-Übertragungen im Ersten vorgesehen. Über seine neue Arbeitsaufteilung sagte Naß gegenübder DWDL.de: "Für mich haben Sportveranstaltungen in der ARD Priorität."

Nicht ganz ins Detail gehen wollte MagentaSport. Auch von dort hat Dyn namhaftes Personal rekrutiert: Etwa Moderatorin Anett Sattler, die Basketball-Kommentatoren Michael Körner, Arne Malsch, Chris Schmidt oder Holger Sauer; sie alle sind seit vielen Jahren für die Telekom und somit für MagentaSport im Einsatz. MagentaSport, das die Basketball Bundesliga verliert, hält weiterhin Basketball-Rechte, unter anderem die WM und internationale Wettbewerbe. Vom Anbieter hieß es auf DWDL-Anfrage: "Dass unsere Kolleginnen und Kollegen für andere Anbieter interessant sind, wissen wir und es bestätigt außerdem die gute Arbeit von MagentaSport. Im TV-Markt ist es auch durchaus üblich, dass Moderatoren, Kommentatoren und Experten für verschiedene Anbieter tätig sind." Man arbeite mit dem Team schon seit vielen Jahren sehr gut zusammen und werde dies auch weiterhin tun.