Die beiden haben es sich zur Mission gemacht, ihre Schützlinge auf den ersten Schritten zurück ins gesellschaftliche Leben zu begleiten. Sie gehen den Ursachen des "Messie-Syndroms" auf den Grund und entrümpeln – gemeinsam mit den Betroffenen und deren Umfeld - das chaotische, teils verwahrloste Zuhause. Wurden die damaligen Staffeln von Shine Germany umgesetzt, kommt die neue Staffel nun von Endemol Shine Germany und Rainer Laux Productions.



Einen echten Langläufer gibt RTLzwei ab Mitte Juni für seine Daytime aus. Ab dem 12. Juni übernehmen Wiederholungen von "Die Geissens" den Nachmittag beim Sender. Von Montag bis Freitag sind ab 14 Uhr dann gleich drei Ausgaben am Stück geplant. Sie ersetzen die aktuell noch laufenden "Hartz und herzlich"-Ausstrahlungen.

Schon bekannt war, dass am 21. Juni, also einem Mittwoch und zur besten Sendezeit, die Dokusoap von Daniela Katzenberger ins Programm des Privatsenders zurückkehrt. Geplant sind zunächst drei Doppelfolgen, ab Mitte Juli wechselt RTLzwei dann auf um 20:15 Uhr beginnende Einzelfolgen. Unter anderem geht es in der neuen Staffel auch um die Trennung von Danielas Mama Iris. Zudem sollen die Zuschauerinnen und Zuschauer aber auch sehen, wie Daniela Katzenberger zusammen mit ihrem Mann die Wohnung auf Mallorca umbaut - von einem Zweitwohnsitz in Deutschland hat sich das Paar mittlerweile wieder verabschiedet.