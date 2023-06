Dass am morgigen Dienstag bei RTL um 20:15 Uhr Chris Tall durch eine XXL-Ausgabe von "Take me out" führen wird, ist nicht überraschend: Es handelt sich lediglich um eine Wiederholung aus dem Vorjahr. Damals war Jan Köppen, der das Format ein Jahr zuvor von Ralf Schmitz nach dessen Wechsel zu Sat.1 übernommen hatte, kurzfristig wegen eines positiven Corona-Tests ausgefallen, Chris Tall sprang für die XXL-Ausgaben kurzfristig als Ersatz ein.

Auch im November war Chris Tall dann in einem (frühzeitigen) "XXL X-Mas-Special" von "Take me out" zu sehen - was allerdings daran lag, dass dieses in einem Schwung mit den Sommer-Ausgaben aufgezeichnet worden war. Doch aus der Notlösung aus dem vergangenen Jahr wird nun offenbar eine dauerhafte Einrichtung: Auch durch die drei neuen Ausgaben von "Take me out XXL" in diesem Jahr wird erneut Chris Tall führen.

Komplett übernehmen wird Chris Tall das Format aber nicht, die normalen wöchentlichen Ausgaben für den späten Abend wird nach DWDL.de-Informationen weiterhin Jan Köppen moderieren. Köppen ist bei RTL inzwischen stark beschäftigt und hat in diesem Jahr erstmals auch "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" an der Seite von Sonja Zietlow moderiert, zudem ist er für "Ninja Warrior" und seine Ableger sowie "Top Dog" im Einsatz und vertrat auch häufiger Daniel Hartwich, falls der krankheitsbedingt ausfiel.

Im vergangenen Jahr fuhren die XXL-Ausgaben von "Take me out" im Sommer gute Marktanteile deutlich über dem RTL-Senderschnitt ein, das Weihnachtsspecial tat sich in härter umkämpftem Umfeld Ende des Jahres etwas schwerer. Die spätabendliche Ausgabe von "Take me out" ist nicht mehr so erfolgreich wie zu besten Zeiten mit Ralf Schmitz als Moderator, erzielt aber trotzdem in der Regel ordentliche Quoten.