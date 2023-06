Eine neue Programmidee wird sich ab Ende Juli auf dem Sendeplatz um 16:10 Uhr im Ersten beweisen können. Dann setzt die ARD dort, wo aktuell "Verrückt nach Meer" in Re-Runs zu sehen ist und einst eine Kochshow mit Steffen Henssler scheiterte, auf "Hofgeschichten – Ackern zwischen Alpen und Ostsee". Ab dem 24. Juli sollen wochentags zunächst 17 Episoden laufen. Das Besondere: Hergestellt wird das neue Format von Reporterteams unterschiedlicher ARD-Anstalten. An der Produktion, die im Auftrag der ARD Degeto erfolgt, sind BR, MDR, NDR, rbb, SWR und WDR beteiligt.

Das Format zeige ARD-Angaben zufolge die Menschen, "die das Landleben ausmachen und verkörpern" – so wie Nina Bartl aus Festenbach beim Tegernsee, die wegen ihrer immer fein manikürten Fingernägel im Ort auch den Namen 'Gucci-Bäuerin' hat. Jonas Schulze-Niehoff aus der Magdeburger Börde hat Mathematik und Informatik studiert, bevor er den Öko-Betrieb seines Vaters übernahm. Oder Maria Thamm: Sie ist die einzige Fischerin Berlins, mit 21 Jahren die jüngste ihrer Zunft und der Stolz ihres Vaters, in dessen Fußstapfen sie tritt. Und auch in Sabine Nussbaums Hofladen in der Ahreifel wurde gedreht. Insgesamt werden zwölf Höfe gezeigt, die stellvertretend für 250.000 andere in Deutschland stehen.



Erfunden wurden die "Hofgeschichten" von Tom Fischer (NDR). Er sagt: "Die 'Hofgeschichten' im Ersten sind eine große, engagierte Gemeinschaftsleistung. Ich finde es toll, mit Kolleginnen und Kollegen aus sechs ARD-Sendern hier ein neues Feld zu bestellen und hoffe, dass wir am Ende viele Zuschauerinnen und Zuschauer mit unseren starken Geschichten begeistern können."

"Vor Ort verwurzelt zeichnet die ARD als Gemeinschaftsprogramm mit den Hofgeschichten aus ganz Deutschland ein einzigartiges, regionales Bild einer besonderen Lebensweise", erklärt Christine Strobl, die ARD-Programmdirektorin. Sie kündigt an, dass das Format "bildgewaltig und authentisch das Leben auf dem Land und von den Familien" erzähle – zudem auch von "ihrem Zusammenhalt, von Sorgen um Menschen, Tiere und Maschinen, von besonderen Herausforderungen, Freuden und gemeinsamen Festen." Oder wie es Bauer Sebastian sagt: "Schwitzen, wo andere Urlaub machen".

Am 24. Juli greift dann auch wieder das normale ARD-Nachmittagsschema. Nach der "Tour de France" kehren somit um 14:10 Uhr "Rote Rosen" nach sechs Wochen und "Sturm der Liebe" nach drei Wochen Pause ins Line-Up zurück.