Die mit zuletzt klar mehr als zwölf Prozent Marktanteil beim Publikum ab drei Jahren erfolgreiche "WaPo Bodensee" (bester Staffelschnitt seit Beginn) gehört zu den vielen ARD-Vorabendserien, die fortgesetzt werden (DWDL.de berichtete). Nun steht fest, dass die kommende Staffel aus 16 Episoden bestehen soll und somit sehr umfangreich ausfällt. Schon seit knapp vier Wochen wird gedreht, wie nun erst bekannt wurde – und vor der Kamera stehen in wichtigen Rollen auch neue Gesichter.

Floriane Daniel, Tim Wilde, Wendy Güntensperger, Max König und Diana Körner sind wieder in Hauptrollen zu sehen, neu mit dabei sind Lilly Menke (als Jakobs Ex Sonja Hofmann) und Charlotte König (als deren gemeinsame Tochter Tammi). Von einer "neuen Farbe" ist in Zusammenhang mit den Geschichten um Sonja und Tammi in einem Statemtn von Redakteur Simon Riedl (SWR) die Rede.



"'WaPo Bodensee' hat sich nicht nur zu einem Erfolgsformat gemausert, sondern einen ganzen 'WaPo'-Run ins Leben gerufen", sagt Produzentin Kerstin Lipownik. "Ich bin stolz darauf gemeinsam mit Sven Sund, der Saxonia Media und dem SWR ein solch spannendes Format kreiert zu haben." "Das Kreativ-Team rund um die Autoren Michael Gantenberg, Andreas Hug, Andreas Dirr und Patrick Lorenz hat sich gemeinsam mit der SWR-Redaktion und der Produktion für die siebte Staffel wieder viel Neues einfallen lassen und die Serie kontinuierlich weiterentwickelt", meint Executive Producerin Barbara Biermann vom SWR. Das Ergebnis seien ihrer Ansicht nach "zeitgemäße und spannende Geschichten vor der Traumkulisse des Bodensees."

Zur "WaPo"-Welt gehören inzwischen auch mehrere Ableger: Ermittelt wird längst auch in Duisburg, an der Elbe sowie in Berlin.