"Niemals geht man so ganz, irgendwas von euch bleibt hier“, erklärte Daniel Rosemann, Senderchef von Sat.1 und ProSieben vor gut einer Woche und dankte den bisherigen Coaches der von Bildergarten Entertainment produzierten Show für ihren Einsatz: „Als Teil der großen 'The Voice'-Familie seid ihr immer wieder herzlich willkommen auf den roten Stühlen. Auf bald. Es war uns eine Ehre.“

Das Timing dieses öffentlich begangenen Abschieds kam nicht von ungefähr. Kommende Woche will ProSiebenSat.1 bzw. der Unterhaltungsarm Seven.One Entertainment - zusammen mit anderen TV-Wettbewerbern - bei den erneut digital veranstalteten Screenforce Days sowohl den Werbekunden und Agenturen wie auch Presse einen Ausblick auf die wichtigsten Programm-Highlights der kommenden TV-Saison geben. Dazu dürfte auch die neue Besetzung von „The Voice of Germany“ gehören, zu der diesmal fünf Coaches gehören.

Nach Informationen des Medienmagazins DWDL.de bekommen Bill und Tom Kaulitz („Tokio Hotel“) einen Doppelstuhl bei der Castingshow. Die Zwillingsbrüder sind gerade noch mit dem Musikformat „That’s my jam“ bei der Konkurrenz aus Köln zu sehen - und vor zehn Jahren dort auch schon einmal Juroren bei „Deutschland sucht den Superstar“ gewesen. Über Heidi Klum besteht allerdings auch schon eine familiäre Verbindung zu ProSieben.

Ebenfalls nicht unbekannt für das ProSieben-Publikum: Musikerin Shirin David, die 2021 bei Joko Winterscheidts „Wer stiehlt mir die Show?“ mitmachte und zuvor 2017 auch schon einmal Erfahrungen als Jurorin bei „Deutschland sucht den Superstar“ gesammelt hat.

Castingshow-Erfahrung der anderen Art bringt Giovanni Zarrella mit: Einst als Teil von „Bro’sis“ selbst Gewinner von „Popstars“ ist der 45-Jährige inzwischen mit Musik ganz anderen Stils erfolgreich und moderiert seit 2021 mit der „Giovanni Zarrella Show“ seine eigene Samstagabendsendung im ZDF.

Nach DWDL.de-Informationen gehört er zur neuen Besetzung von „The Voice of Germany“, wie im Übrigen auch Ronan Keating. Der ehemalige „Boyzone“-Star ist saß schon mehrere Jahre beim britischen „X Factor“ in der Jury, war später auch Coach bei „The Voice Australia“ und zuletzt bei „The Voice Kids“ in Großbritannien. Jetzt also „The Voice of Germany“.

Aus dem Produktionsumfeld heißt es, dass man sich mit der Verpflichtung von Giovanni Zarrella eine Verbreiterung des musikalischen Spektrum vornimmt und bei den Kaulitz-Zwillingen heute eine andere musikalische Expertise sieht als zu deren „DSDS“-Zeiten vor zehn Jahren.

Dass Shirin David neben diesen Männern, wie auch dem für die internationale Expertise zuständigen Ronan Keating, die einzige Frau in der Runde ist, sei angesichts der enormen Präsenz von David verkraftbar. Dass sie sich nicht unterbuttern lässt, bekam bei einem öffentlichen Fernduell zuletzt Dieter Bohlen zu spüren.