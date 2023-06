Der Dokumentarfilm "Arte Thema: Letzte Zuflucht – Das Haus am Tor der Sahara" ist mit dem mit 15.000 Euro dotierten Hauptpreis des Civis Medienpreises ausgezeichnet worden. Es ist ein Werk von Regisseur Ousmane Samassékou über Menschen, deren Träume und Traumata am Südrand der Sahara. "Die Dokumentation erzählt von den Schicksalen dieser Migrant:innen, einfühlsam, aber nie aufdringlich, nah, aber nie übergriffig. Eine Dokumentation, eindringlich wie wenige andere", sagt die Jury über die Produktion, die den Preis auch in der Kategorie Information erhielt.

Ausgezcichnet wurde auch Autor Ulf Ryberg für "The Lost, Folge 1" im Bereich Unterhaltung sowie Katz Laszlo und Mohamed Bah in der Kategorie Video Award Social-Media-Formate für "Mohamed". Der Civis Audio Award in der Kategorie lange Programme geht an Ute Lieschke für "Welcome Home Dr. Marco – Identitätssuche zwischen Karl-Marx-Stadt und Kenia "(SWR und Deutschlandfunk). Der Civis Audio Award Podcast, ein Publikumspreis, geht indes an Cengiz Tarhan, Larissa Sobral, Sophie Anggawi, Karina Gordok, Isabelle Werner, Salwa Houmsi für ihr Werk "Unter Almans – Migrantische Geschichte(n) | Die Angst nach dem Anschlag in Hanau: Parshad über Wut", Folge 2 (von Radio Bremen und Cosmo).



"Flucht aus der Ukraine – Achterbahnfahrt der Gefühle, Rendez-vous: Der Vorsatz: Ich will leben statt warten" vom Schweizer Radio und Fernsehen und somit Roman Fillinger setzte sich in der Kategorie der kurzen Programme durch. Den Publikumspreis Civis Cinema Award räumten David Wnendt (Regie) und der Fabian Gasmia (Produktion) für den Film "Sonne und Beton" (Seven Elephants, Constantin Film | Constantin Film Verleih) ab.

Den Young C. Award hat Jonathan Brunner (Filmakademie Baden-Württemberg) für seine Produktion "Border Conversations" gewonnen. Den Spezialpreis Civis Video erhielt indes Isabel Schayani laut Jury "für ihre langjährige, herausragende und nachhaltige Berichterstattung zum Thema Flucht und Asyl". Journalistin und Moderatorin Natalie Amiri führt durch die Preisverleihung. Das Erste zeigt die Preisverleihng am kommenden Sonntag ab 23:35 Uhr, schon ab Samstag steht sie in der ARD Mediathek auf Abruf zur Verfügung.