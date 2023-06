Im Hochsommer, genauer im Juli, wird Sky Altlantic einen Serienneustart zelebrieren, an dem auch eine deutsche Firma wesentlich beteiligt war: Es handelt sich um das am 7. Juli startende "Then You Run" und somit um einen acht Teile umfassenden Thriller, der von Kudos (gehört zu Banijay UK) und Ko-Produzent MadeFor kommt. Die Serie wird linear freitags ab 20:15 Uhr und in Doppelfolgen gesendet.

Sky beschreibt den Inhalt der Serie so: Die vier Teenagerinnen Tara (Leah McNamara), Ruth (Yasmin Monet Prince), Stink (Vivian Oparah) und Nessi (Isidora Fairhurst) machen einen verhängnisvollen Ausflug nach Rotterdam: Als plötzlich Taras Vater tot aufgefunden wird, beginnt für die Freundinnen eine gefährliche Flucht quer durch Europa. Im Gepäck haben sie drei Kilo Heroin auf das es Taras Onkel Reagan (Richard Coyle), ein berüchtigter Gangster, abgesehen hat. Aber Reagan ist nicht die einzige Person, die sie fürchten müssen: ein Serienmörder, der als "The Traveller" bekannt ist, zieht seine mörderischen Kreise.



Geschrieben und kreiert wurde die Serie von Ben Chanan. Kara Manley und Serena Thompson fungieren als Executive Producers für Sky Studios. Derek Ritchie produziert. Weitere Executive Producer sind Karen Wilson und Katie McAleese für Kudos, auch Ben Chanan ist Executive Producer. Ko-Produzent ist Gunnar Juncken für die MadeFor. Für MadeFor ist es die erste internationale Koproduktion.

Kudos-Chefin Karen Wilson verspricht in einem Statement eine "explosive Mischung" aus weiblicher Freundschaft, ikonischern Gangstern und vergrabenen Famiiengeheimnissen sowie "legendären Serienmödern". Johannes Plenk, Director Entertainment Channels Sky Deutschland: "Mit 'Then You Run' haben wir eine Mischung aus Spannung, Thriller und Comedy, die unser Programm perfekt ergänzt." Sky Q und der Streamer Wow bieten die komplette Staffel übrigens ab dem 7. Juli an. Der German Motion Picture Fund hat die Serie gefördert, deren Weltvertrieb in den Händen der Banijay Rights liegt.