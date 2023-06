Schon in mehreren TV-Formaten hat Modeschöpfer Harald Glööckler Einblick in sein Leben gegeben. Gar nicht so lange her ist es, dass "die fabelhafte Welt" des Mannes in einer "Pompöös!" heißenden RTL-Sendung zu sehen war. Vergangenen Herbst liefen die Folgen mit sehr überschaubaren Quoten im RTL-Nachmittagsprogramm am Wochenende. Eine mehrteilige Doku-Soap hatte der ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmer (2022) aber schon 2012 – damals holte er bei Vox mehrfach zweistellige Marktanteile. Nun plant RTLzwei mit ihm ein zunächst sechsteiliges Format, das noch im Sommer debütieren soll.