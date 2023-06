am 08.06.2023 - 11:09 Uhr

Achte Staffel, dritte Stadt: In den kommenden Wochen beginnt die Produktionsfirma SEO Entertainment die Produktionsarbeiten für neue Folgen der dann achten Staffel von "Feuer & Flamme". Gedreht wird dann allerdings nicht mehr mit der Bochumer Feuerwehr. Fünf Staffeln lang wurde sie begleitet, nachdem sich die ersten zwei Staffeln in Gelsenkirchen abspielten. Künftig wird die Feuerwehr Duisburg bei ihren Einsätzen begleitet.

"Die Vielschichtigkeit des Einsatzspektrums der Feuerwehr Duisburg wird sicherlich eine Bereicherung für die neue Staffel sein. Vom Mittelstand bis zur Schwer- und Chemischen Industrie, vernetzt über Verkehrswege und Logistikzentren zu Land, zu Wasser und auf Schiene, machen den Feuerwehralltag immer wieder spannend. Einsätze in unterschiedlichsten Stadtteilen, von dicht besiedelten Zentren mit kultureller Vielfalt bis zu ländlich geprägten Stadtteilen führen immer wieder zu neuen Herausforderungen", sagt der dortige Feuerwehr-Leiter Oliver Tittmann.



Zudem stelle sich die Feuerwehr Duisburg mit dem Rettungshubschrauber Christoph 9 jeden Tag den Herausforderungen in der Luftrettung. An insgesamt bis zu 70 Tagen werden die Feuerwehrleute mit Kameras begleitet, wenn sie zu medizinischen Notfällen, Bränden oder Unglücken ausrücken. Um einen möglichst "unmittelbaren Eindruck vom aufreibenden Berufsalltag der Feuerwehrleute zu vermitteln", werden nach WDR-Angaben bei den Einsätzen wieder mehrere Spezialkameras gleichzeitig eingesetzt – darunter auch besonders robuste und hitzebeständige Helmkameras.