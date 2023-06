Daniela Katzenberger ist ab der kommenden TV-Saison exklusiv bei Vox zu Hause, das hat der Sender nun bekanntgegeben. Dann soll ihre aktuell noch bei RTLzwei beheimatete Dokusoap "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca" also wieder beim Kölner Privatsender zu sehen sein. Weitere Formate sind nach Vox-Angaben darüber hinaus geplant und auch "in der großen Senderfamilie von RTL Deutschland" solle Katzenberger zu sehen sein, heißt es.

In einer Pressemitteilung geben sich alle Beteiligten reichlich Mühe, den Wechsel als möglichst harmonisch darzustellen. Neben Vox-Chefredakteur Marcel Amruschkewitz, der gleichzeitig auch Unterhaltungschef ist, kommt etwa auch Malte Kruber, Programmdirektor Entertainment bei RTLzwei, zu Wort. "Nach acht wunderbaren Jahren verabschieden wir uns damit von Daniela, Lucas und Sophia, die nun endgültig in ihrer Heimat auf Mallorca angekommen sind. Für die vielen schönen gemeinsamen Erlebnisse bedankt sich das gesamte Team von Herzen und wünscht den Dreien für die Zukunft alles, alles Gute", sagt Kruber.

Klar ist aber auch, dass der Weggang von Katzenberger für den Sender ein schwerer Schlag ist, war sie in den zurückliegenden Jahren doch ein wichtiger Quotenbringer für den Sender. Die zurückliegende Staffel ihrer Dokusoap brachte RTLzwei zuletzt fast 8 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Der Versuch von RTLzwei, mit Katzenberger auch die Daytime in den Griff zu bekommen, scheiterte 2017 jedoch mit dem Format "3 Boxen – dein Style". Eine Abschiedstour von Katzenberger und ihrer Familie bei RTLzwei steht allerdings noch aus: Am 21. Juni geht die neue Staffel von "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca" on Air (DWDL.de berichtete).

Daniela Katzenberger selbst sagt zum Senderwechsel: "Ich hatte eine tolle Zeit bei RTLzwei und bin schon ganz gespannt auf die neue Staffel von ,Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca‘, die dort in Kürze startet. Danach geht’s für mich zurück ins Vox-Körbchen. Wir freuen uns auf viele spannende Projekte, das wird mega, mega schön!"

Marcel Amruschkewitz, Vox-Chefredakteur und Unterhaltungschef, sagt: "Wir freuen uns sehr, dass Daniela zu Vox zurückkehrt. Gemeinsam haben wir schon so viele tolle Fernsehmomente erlebt und uns nie aus den Augen verloren. Jetzt übergeben uns die Kollegen von RTLzwei wieder das Körbchen. Und wir freuen uns auf neue Abenteuer – mit der Katze, ihrem Lucas und Tochter Sophia. Und das schon in der kommenden TV-Season."

Für Katzenberger ist es tatsächlich die Rückkehr zu einem Sender, der ist bestens bekannt sein dürfte. Im April 2009 ist die gebürtige Pfälzerin erstmals in der Vox-Sendung "Auf und davon – Mein Auslandstagebuch" zu sehen gewesen, danach tauchte sie auch bei "Goodbye Deutschland" auf und bekam beim Sender ihre erste eigene Dokusoap "Daniela Katzenberger – natürlich blond". Es folgten einige weitere Formate und Auftritte, 2015 folgte dann der Wechsel zu RTLzwei, wo sie auch vor laufenden Kameras heiratete - und dem Sender damit fantastische Quoten bescherte.