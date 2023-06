am 09.06.2023 - 10:55 Uhr

Die Zeit Verlagsgruppe hat Lars Niemann als Neuzugang angekündigt. Der Vermarktungs-Experte wird zum 1. Oktober Chief Sales Officer der "Zeit" und zieht als eben solcher zudem in die Geschäftsleitung des Verlags ein. Niemann folgt damit auf Áki Hardarson, der Zeit Media bis Ende März 2023 leitete und jetzt als Partner für Media & Entertainment in Europa bei der Boston Consulting Group (BCG) tätig ist. Seit März ist interimistisch Hanna Proner, Director Science, Public & Education für die Vermarktungsunit verantwortlich.

Lars Niemann kommt von der Ad Alliance, wo er bislang als General Director Brand arbeitet. In dieser Funktion ist er über alle Gattungen hinweg markenverantwortlich für das gesamte Ad Alliance-Portfolio in Digital, Print und TV. Schon seit 2002 ist Niemann in verschiedenen Führungspositionen bei Gruner & Jahr im Vermarktungsbereich tätig, unter anderem als Executive Director Commercial Solutions sowie Brand Solutions und als Anzeigenleiter der "stern"- sowie der "Geo"-Gruppe.

Rainer Esser, Geschäftsführer der Zeit Verlagsgruppe, sagt: "Ich freue mich außerordentlich, dass Lars Niemann nach dem Sommer zur ‘Zeit’ wechselt und Teil unseres Teams wird. Mit der ‘Zeit’ , Deutschlands größter Qualitätszeitung, und unserem Markenkosmos bieten wir Kunden in print wie digital hervorragende Anknüpfungspunkte. Lars Niemanns Impulse und seine kreativen Vermarktungsideen werden uns dabei unterstützen, unsere Wachstumsgeschichte weiterzuführen."