Eine Woche ist es her, dass sich "Wer weiß denn sowas"? in eine "kreative Sommerpause" verabschiedet hat. So jedenfalls nannte Das Erste die Zeit nach der 139-teiligen achten Staffel des Ratespiels mit Elton und Bernhard Hoecker als Team-Kapitäne und Kai Pflaume als Moderator. Seit Montag nun sendet "Gefragt – gejagt" wieder, von diesem Ratesoiel werden bis in den Oktober hinein "mehr als 80 Folgen" laufen. Wie viele es schlussendlich exakt werden, hänge auch von bis dahin noch wochentags geplanten Sportübertragungen ab.

In der zweiten Oktoberhälfte wird dann wieder "Wer weiß denn sowas?" den Sendeplatz montags bis freitags um 18 Uhr übernehmen, wie die ARD gegenüber DWDL.de bestätigte. Wenig verwunderlich, holte die Produktion von UFA Show & Factual in der vergangenen Fernsehsaison doch im Schnitt 19 Prozent Marktanteil bei allen. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen kam die Staffel auf einen Bestwert: 10,2 Prozent. Zur Staffel zählte übrigens auch ein 25-Stunden-Quizmarathon, der zeitweise live linear, vollständig aber in der ARD Mediathek lief.



Die kommende zehnte Staffel von "Wer weiß denn sowas?" wird nun aus 130 Folgen bestehen. Der Vorgänger kam auf neun mehr, in Staffel acht waren es sogar 169 Stück, die bestellt wurden. "'Wer weiß denn sowas?' geht in die zehnte Staffel - ich freue mich auf das Jubiläum und viele unterhaltsame Sendungen mit Kai Pflaume und seinem Team! Schön, dass es weitergeht", erklärte Vorabendkoordinator Frank Beckmann nun in einem Statement.

Nach ARD-Angaben soll der Aufzeichnungsstart für die neue Staffel des Formats im August erfolgen. "Gefragt – gejagt" jedenfalls kam an den bisherigen vier Sendetagen in dieser Woche im Schnitt auf rund 15,3 Prozent und lag auch bei den Jüngeren mit einem Schnitt von knapp achteinhalb Prozent noch unterhalb der Werte von "Wwds?". Seit Jahren ist aber bekannt, dass nach dem Formatwechsel die Quoten erst einmal wieder Anlauf nehmen müssen. Die vorherige "Gefragt – gejagt"-Staffel holte insgesamt knapp 16 Prozent.