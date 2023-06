Nena Brockhaus wird nicht mehr für Bild tätig sein. Wie sie auf Twitter schreibt, habe sie nach knapp drei Jahren bei Bild und 231 Ausgaben des Talkformats "Viertel nach Acht" gekündigt. Brockhaus, die 2020 von "Bunte" kam, war zuletzt Gastgeberin jener Talkshow, die zeitversetzt auf dem linearen Bild-Fernsehsender lief, live zudem via YouTube zur Verfügung stand. Ihr Abschied vom Blatt und Format nährt bisher unbestätigte Spekulationen, wonach die neue Bild-Chefredakteurin Marion Horn nicht mehr mit "Viertel nach Acht" plant.

Offenbar soll es aber auch künftig ein Bild-Talkformat geben, an Ideen diesbezüglich wird wohl gearbeitet. Brockhaus hingegen twitterte, sich auf die Zukunft zu freuen. "Es ist genau der richtige Zeitpunkt", sagte sie zum Abschied bei Bild. Dem Bewegtbild will sie auch künftig nicht abschwören: Brockhaus kündigt an, sich künftig der Entwicklung eigener Bewegtbildformate widmen zu wollen. Und auch ihre unternehmerische Tätigkeit als Buchautorin will sie fortführen. "Dafür habe ich bereits vergangenen Dezember die Firma Blonde Productions gegründet. Mein Herz gehört weiterhin der lebendigen politischen Debatte", erklärte die Journalistin. Bereits im vergangenen Jahr habe sie daher die Firma Blonde Productions gegründet.



Kürzlich hatte Brockhaus gemeinsam mit Franca Lehfeldt, die für Welt als Nachrichtenmoderatorin und -Reporterin im Einsatz ist, ein Buch veröffentlicht, das auf den Namen "Alte Weise Männer" hört. In der Spiegel-Bestseller-Liste kam es bis auf Platz vier. Die Bild-Zeitung indes verlässt somit ein weiteres Gesicht, das einst noch aus der Ära von Julian Reichelt stammt. Unter seiner Führung wurde letztlich auch der Bild-Fernsehsender aus dem Boden gestampft. Sein inzwischen schon nicht mehr die Redaktion leitender Nachfolger Johannes Boie hatte beim TV-Sender bereits auf die Bremse gedrückt.