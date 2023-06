Wolfgang Link, bisheriger Vorstand Entertainment und CEO der Seven.One Entertainment Group, hat sich nach 14 Jahren bei ProSiebenSat.1 entschieden, den Konzern im besten Einvernehmen zum 15. Juli 2023 zu verlassen, so heißt es in einer Pressemitteilung, die der Konzern am Montagabend verschickte und damit kurz vor den Screenforce Days überrascht. Aufgrund der strategischen Neuausrichtung des Konzerns und der Fokussierung auf das Kerngeschäft Entertainment werde ProSiebenSat.1-CEO Bert Habets das Entertainment-Segment künftig direkt führen, heißt es weiter. Bei einer großen deutschen Boulevardzeitung würde man von einem "TV-Hammer" sprechen.

"Ich blicke mit großer Dankbarkeit auf die vergangenen 14 Jahre. Gemeinsam mit einem großartigen Team haben wir ein Stück Unterhaltungsgeschichte geschrieben. Ich sage von Herzen allen Kolleg:innen, Künstler:innen, Produzent:innen, Werbekunden und Geschäftspartner:innen Dankeschön, die mich auf dieser fantastischen Reise begleitet haben. Es war und ist ein großes Privileg, Deutschland jeden Tag mit großartigen Inhalten zu informieren und entertainen. Ich freue mich, ProSiebenSat.1 als Berater weiterhin zur Verfügung zu stehen", erklärt Wolfgang Link zum Abschied.

Zusammen mit Finanzvorstand Martin Mildner und Christine Scheffler zuständig für HR, Compliance & Sustainability besteht der Vorstand der ProSiebenSat.1 Media SE um CEO Bert Habets damit künftig aus drei Personen. Eine Reduzierung des Spitzenpersonals kommt angesichts des derzeit schwierigen wirtschaftlichen Umfelds des werbefinanzierten TV-Geschäfts sicher nicht verkehrt, insbesondere weil auch in Unterföhring klar ist, dass es wohl ohne einen weiteren Personalabbau im Unternehmen nicht durch diese Krise gehen wird.

Das lässt auch Andreas Wiele, Aufsichtsratsvorsitzender der ProSiebenSat.1 Media SE, in seinem Statement zur Veränderung im Vorstand des TV-Konzerns anklingen: "Die Verkleinerung des Vorstands steht auch im Einklang mit dem konzernweiten Transformationsprogramm, um Strukturen und Kosten zu optimieren." Den Vorwurf, dass unten gespart und oben ausgebaut wird, muss man sich zumindest nicht mehr machen lassen.

© ProSiebenSat.1 Media SE/Benedikt Müller

Wolfgang Links Abschied ist eine Zäsur für die Seven.One Entertainment Group, also das Entertainment-Geschäft der ProSiebenSat.1 Media SE, das Link mit wechselnden Job-Titeln seit zehn Jahren geprägt hatte. 2009 kam Wolfgang Link zunächst als neuer Unterhaltungschef von Grundy Light Entertainment zu Sat.1, wurde dann Chef von ProSieben bevor er 2013 die Gesamtverantwortung fürs TV-Geschäft übernahm und es in den folgenden Jahren auf einer Eben über den jeweils amtierenden Senderchefinnen und -chefs prägte. Zuletzt trieb er den senderübergreifenden Aufbau der neuen Newsredaktion in Unterföhring voran und zeichente sich für die Komplettübernahme von Joyn verantwortlich.

Wie auch andere Marktteilnehmer kämpften die Sender von ProSiebenSat.1 zuletzt allerdings mit dem schwächelnden Werbemarkt, dazu kamen dann auch noch einige prominente Programmentscheidungen bei Sat.1 und ProSieben, die nicht den erhofften Effekt hatten. Das Ausscheiden von Wolfgang Link zum jetzigen Zeitpunkt sorgt dementsprechend für den Eindruck, dass damit auch die Verantwortung dafür abgeräumt werden soll. Doch Kolleginnen und Kollegen in Unterföhring wissen auch, dass es Links eigener Wunsch war, nach Jahren als Workaholic derzeit dem Privatleben mehr Raum zu geben.

Am Ende wird es also ein Mix von drei (unterschiedlich großen) Faktoren sein, die bei dieser auch im Zeitpunkt überraschenden Personalie am Vorabend der Screenforce Days aufeinander treffen: Der schon länger gereifte, private Wunsch von Wolfgang Link nach mehr Zeit, ein Spar-Signal von oben in Zeiten bevorstehender Einsparungen im Konzern und angesichts mancher Negativ-Schlagzeilen auch ein klarer Schnitt in der Verantwortung, bevor man bei einem Event wie den Screenforce Days mit der Öffentlichkeit und den Werbekunden wieder nach vorne blicken will.