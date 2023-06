Über Jahre hinweg zeigte etwa die amerikanische Produktion "Billions" von Showtime, wie sich machthungrige Menschen duellieren können. Auch eine neue Sky-Serie, die bei der Isarstraßen Film in Auftrag gegeben wurde, befasst sich nun auf ihre Art und Weise mit einem Duell, in dem es um Macht geht. Die Hauptrollen übernehmen in der Serie Nilam Farooq und Helgi Schmikd. Er spielt einen aufstrebenden Lobbyist namens Max, sie ist Valerie, die von Brüssel nach Berlin kommt, um bei der Konkurrenzfirma ihre Karriere voranzutreiben.

Das als Dramedy angelegte "Public Affairs" handelt also davon, die Valerie Max plötzlich in die Quere kommt. Obwohl immer wieder Funken zwischen den beiden sprühen, spielen Max und Valerie lieber gegeneinander, als auf der gleichen Seite. Dabei schaffen sie es jeweils mit Charme, Köpfchen und Strategie an ihr Ziel zu kommen. Sky verspricht, dass die Serie, deren Start 2024 erfolgen soll, "hinter die Kulissen der Macht und der Mächtigen im politschen Berlin" blicke, nach Senderangaben übrigens mal überraschend und entlarvend, mal bitter und komisch.



Zum weiteren Cast der Serie gehören Valerie Stoll, Ulrike Kriener, Jan Gregor Kremp, Johannes Allmayer, Brix Schaumburg, Barbara Philipp, Bärbel Schwarz und Thorsten Merten. Regie führen Wolfgang Groos (u.a. "Faking Hitler" und Matthias Koßmehl ("WaPo Duisburg") nach Drehbüchern von Christian Jeltsch zusammen mit Anneke Janssen und Sebastian Bleyl.

Susanne Porsche und Felix Fichtner, die für Isarstrassen Film produzieren, sagen:: „Wir freuen uns sehr über unsere Serie 'Public Affairs' – als große Gesellschafts-Serie über unser Land und wie wir regiert werden. Aus der Sicht von Lobbyisten, ohne die einfach nichts läuft. Am Puls der Zeit, knallhart recherchiert, mutig und unterhaltsam erzählt." Tobias Rosen, Vice President Sky Studios Deutschland, fügte an, die neue Serie solle "unterhalten, Spaß machen und zugleich Einblicke in eine uns sonst stets verschlossene Welt schenken." "Public Affairs" umfasst zunächst acht Folgen.



"Public Affairs" reiht sich somit neben weiteren Sky-Originals ein, die in diesem Jahr neu angekündigt wurden: Mit "Garten Eden" hat der Pay-TV-Sender ein Familiendrama über einen Koch mit bipolarer Störung angekündigt. Dazu kommt eine Klinikserie namens "KraNK".