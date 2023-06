RTL denkt aktuell an ein Comeback seiner Castingshow "Das Supertalent" im kommenden Jahr, das hat RTL-Programmgeschäftsführerin Inga Leschek im DWDL.de-Interview gesagt. "Gerade überprüfen wir, ob wir es im nächsten Jahr zum 40. Geburtstag von RTL zurückholen", so Leschek, die das aber noch nicht als finale Entscheidung verstanden wissen will. Noch sei das letzte Wort nicht gesprochen, sagt die RTL-Chefin.

Klar ist, dass UFA Show & Factual einen Castingauftrag von RTL bekommen hat. "Wir klären gerade, ob wir das Format neu etablieren können", so Leschek. Dabei wird wohl auch die Frage im Raum stehen, ob man die Zusammenarbeit mit Dieter Bohlen wieder ausweiten will. Der fehlte bei der bislang letzten Staffel im Jahr 2021, weil RTL bekanntlich familienfreundlicher werden wollte. Weil das Coronavirus die eigentlich angekündigten festen Juroren Lukas Podolski und Chantal Janzen erwischte, setzte RTL letztendlich auf wechselnde Gesichter in der Jury.

In der Folge brachen die Quoten der Castingshow dramatisch ein. Am Ende kam "Das Supertalent" auf durchschnittlich nur rund eineinhalb Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. In der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen wurden nur einstellige Marktanteile erzielt - so schlecht lief es für das Format nie. RTL zog daraufhin den Stecker. Weil auch "Deutschland sucht den Superstar" ohne Bohlen überhaupt nicht funktionierte, holte man den selbsternannten Pop-Titan in diesem Jahr wieder zurück, was den Quoten merklich gut getan hat.

Im DWDL.de-Interview sagt Inga Leschek nun, dass "DSDS" "für viele Menschen da draußen" mit Dieter Bohlen verbunden sei "wie der Dom mit Köln". Leschek: "Natürlich muss man es im Blick haben, wenn über das Ziel hinausgeschossen wird, aber RTL braucht Ecken und Kanten." Sollte sich RTL letztlich für ein "Supertalent"-Comeback entscheiden, wäre es jedenfalls nicht überraschend, wenn Dieter Bohlen auch hier zurückkehren würde.