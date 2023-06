Schon seit wenigen Wochen kursieren wilde Gerüchte und Spekulationen rund um Sport1 durch die Branche. So hieß es etwa, die Muttergesellschaft von Sport1, Highlight Communications, würde an einem Verkauf des Senders arbeiten. Von DWDL.de darauf angesprochen, hat sich Highlight Anfang Juni nicht geäußert. Nun aber hat man angekündigt, die Sport1 Medien AG neu aufzustellen - und das zieht auch personelle Konsequenzen nach sich.

Wie Sport1 und Highlight jetzt nämlich angekündigt haben, verlassen sowohl Sport1-Boss Olaf Schröder sowie Chefredakteur Pit Gottschalk, der gleichzeitig auch Mitglied der Geschäftsleitung war, das Unternehmen. Im Falle von Olaf Schröder gilt das ab sofort. Die Nachricht platzt damit mitten in die Screenforce Days, wo für den Mittag noch ein Sport-Panel angekündigt ist, auf dem Olaf Schröder über aktuelle Sport-Trends sprechen wird.

Wer die Sport1 Medien AG künftig führen wird, ist auch schon klar. Highlight setzt hier auf ein Duo bestehend aus Robin Seckler und Matthias Kirschenhofer. Bernhard Burgener, der starke Mann bei Highlight Communications, setzt damit also auf vertraute Gesichter. Seckler ist mit Unterbrechung seit Anfang 2013 im Unternehmen und fungiert seit Februar 2022 als Vorstand Digital, in dieser Funktion verantwortet er sämtliche Digital-Aktivitäten und -Projekte des Konzerns. Zu seinem Zuständigkeitsbereich gehören alle im Digitalbereich liegenden strategischen und operativen Tätigkeiten der Gruppe sowie im Speziellen die Plazamedia GmbH, außerdem bleibt er Verwaltungsrat der Chameleo AG, einer Digital Business Consulting Agentur, die ebenfalls zu Highlight gehört.

Matthias Kirschenhofer wurde im September 2017 zum Vorstand der Sport1 Medien AG berufen, damals hieß der Konzern noch Constantin Medien AG. In dieser Funktion verantwortet er unter anderem die Bereiche Recht, Compliance, Finanzen und Investor Relations. Parallel dazu ist er auch weiterhin in der Geschäftsführung der Sport1 GmbH und der Magic Sports Media GmbH tätig, jeweils mit Schwerpunkt auf dem Bereich Vermarktung. Bei Sport1 bzw. dessen Vorgänger DSF ist Kirschenhofer bereits seit 2001.

Unternehmen steht künftig auf fünf Säulen

Wer auf Pit Gottschalk als Chefredakteur folgen wird, will Sport1 "kurzfristig" mitteilen. Neben der personellen Neuaufstellung hat man am Dienstag aber auch strukturelle Veränderungen angekündigt. So will man die Sport1 Medien AG künftig in fünf selbstständigen "Profit Centern" aufstellen. Neben Sport1 Digital mit allen Webseiten, Online- und Social-Media-Aktivitäten wären da auch die Free-TV-Sparte, der Pay-TV-Bereich, das Feld New Business zur Etablierung neuer Geschäftsfelder sowie die Sparte Produktion mit der Plazamedia, die weiterhin von Jens Friedrichs geführt wird. Die Führung der fünf Profit Center berichtet direkt an die beiden Co-CEOs.





Die stark veränderten Rahmenbedingungen machen eine Neuausrichtung und stärkere Fokussierung auf das Digitalgeschäft und die Etablierung neuer Geschäftsfelder erforderlich.

Bernhard Burgener, Aufsichtsratschef Sport1 Medien AG



Spannend ist vor allem auch das, was Sport1 bzw. Highlight in einer verschickten Pressemitteilung zwischen den Zeilen sagt - oder eben auch nicht. So heißt es etwa, Vorstand und Aufsichtsrat der Sport1 Medien AG hätten eine Neuaufstellung des Unternehmens vereinbart, im Zuge dessen würde auch Schröder das Unternehmen mit sofortiger Wirkung verlassen. Auf die sonst so oft genutzte Floskel einer "einvernehmlichen Trennung" hat man verzichtet.

Bernhard Burgener, Aufsichtsratsvorsitzender der Sport1 Medien AG, sagt dennoch, Schröder habe Sport1 "erfolgreich durch herausfordernde Zeiten geführt". Man danke ihm für seine "langjährige, erfolgreiche Arbeit" und wünsche ihm alles Gute. Burgener sagt aber auch: "Die stark veränderten Rahmenbedingungen machen eine Neuausrichtung und stärkere Fokussierung auf das Digitalgeschäft und die Etablierung neuer Geschäftsfelder erforderlich. Wir freuen uns darauf, diesen Schritt mit den neuen Co-CEOs anzugehen. Die Sport1 Medien AG wird zukünftig mit Herrn Seckler und Herrn Dr. Kirschenhofer durch zwei erfahrene Medienmanager geführt." Die aktuelle Werbekrise macht auch vor Sport1 nicht Halt.

Schröder übernahm in turbulenten Zeiten

Matthias Kirschenhofer und Robin Seckler sagen zu ihren neuen Aufgaben: "Seit mehr als einem Jahrzehnt kennen wir beide uns und arbeiten zusammen. Als Team werden wir die Sport1 Medien AG nun effizienter und schlagkräftiger machen. Gemeinsam werden wir die Veränderungen anstoßen, um Energie und Kreativität freizusetzen und unsere Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Neben unserem etablierten Kerngeschäft werden wir zukünftig auf einen Ausbau unserer digitalen Aktivitäten setzen und auf Basis unserer reichweitenstarken Plattformen neue Geschäftsfelder etablieren."

Der scheidende CEO Olaf Schröder sagt: "Ich durfte das Unternehmen mit seinem engagierten Team auf dem Weg zu einer Multichannel-Sportplattform führen. Dafür danke ich dem Aufsichtsrat und weiß das Unternehmen und Team in guten Händen." Schröder übernahm den Vorstand der Sport1 Medien AG 2017 in turbulenten Zeiten. In einem Machtkampf mit dem damaligen CEO Fred Kogel und Aufsichtsratschef Dieter Hahn setzte sich Bernhard Burgener auf der Hauptversammlung durch und beförderte Schröder an die Spitze des Unternehmens.