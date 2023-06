Als am vergangenen Wochenende die dritte "That's My Jam"-Folge am späten Samstagabend im linearen Programm von RTL nur mehr knapp über vier Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe holte und somit noch schwächer abschnitt als eine schon nicht rosig gelaufene Best-Of-"DSDS"-Sendung, dürfte die Entscheidung in der RTL-Chefetage gereift sein, das Format wieder exklusiv zu RTL+ zu packen. Dort werden auch weiterhin im wöchentlichen Rhythmus Episoden der Sendung, an der unter anderem die Kaulitz-Brüder mitwirken, zu sehen sein.

Schon am kommenden Wochenende fliegt "That's My Jam" jedenfalls bei RTL raus. Ab 23:50 Uhr setzt der Privatsender stattdessen auf ein über sechs Jahre altes "Mister Special" von "Take Me Out". Auch eine Woche später, dann nach "Denn sie wissen nicht, was passiert", ist anstelle von "That's My Jam" die Kuppelshow "Take Me Out" zu sehen, dann mit einem "Zweite Chance"-Special.



Am ersten Juli-Samstag ersetzt schließlich ein "Take Me Out Dance Special" die Musikshow. Am Programm gedreht hat RTL übrigens auch schon an diesem Donnerstag. Die bisher bei RTL+ angebotene Sportler-Doku "Zverev – Der Unvollendete" über den noch am Freitag bei Eurosport starke Quoten holenden Alexander Zverev wird am Donnerstag ab 23 Uhr bei RTL zu sehen sein. Eine verkürzte Version der Doku läuft im Anschluss an eine Übertragung der UEFA Nations League, RTL zeigt an dem Abend das Kracherduell zwischen Spanien und Italien.

"Inside Reeperbahn – Hinter den Kulissen von Hamburgs sündiger Meile", das eigentlich ab 23 Uhr geplant war, muss der Zverev-Doku weichen. RTL spricht von einer sehr persönlichen Zverev-Doku, die den Tennisspieler in einer Zeit begleitete, als er nach schwerer Verletzung für den Weg zurück auf den Court kämpfte.