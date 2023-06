© Screenshot Kabel Eins

© Kabel Eins Roadtrip Amerika

Darüber hinaus gehen bekannte Formate und Marken wie "Unsere Bundeswehr", "Yes we camp!", "Achtung Abzocke" oder auch die "Trucker Babes" in neue Staffeln. Ebenfalls zurückmelden werden sich Manu und Konny Reimann mit neuen Folgen ihrer Dokusoap "Willkommen bei den Reimanns". Senderchef Marc Rasmus: "Neben der Fortsetzung von Erfolgsformaten wie 'Roadtrip Amerika' starten wir auch wieder frisches Factual Entertainment am Vorabend und in der Prime Time. Kabel Eins steht mit seinen Kultfilm-Klassikern sowie dem breitesten und relevantesten eigenproduzierten Programm aller Zeiten auf zwei sehr stabilen Säulen."

Bereits bekannt war, dass Kabel Eins ab dem 18. Juni die zweite Staffel von "Die Schrebergärtner: Säen, mähen und Trophäen" startet. Darauf folgen im Herbst am Sonntagvorabend die beiden Neustarts "Zwischen Meer und Maloche" und "Nur Bares ist Wahres – Die Welt der Pfandleiher". Ende August startet die neue Staffel von "Die Lieblingsmarken der Deutschen".

© Kabel Eins / Willi Weber

Rampensäue und Malle-Party bei Joyn

© Aaron Jiang Photography Forsthaus Rampensau

Bereits bekannt war, dass die Seven.One Entertainment Group die starke Marke "The Voice" mit einem neuen Ableger bei Joyn verlängern will. In dem Spin-off "The Voice Rap" suchen zwei bekannte Coaches, deren Name noch nicht bekannt sind, nach herausragenden Rap-Talenten. Die Besonderheit: "The Voice Rap" soll mit der regulären Staffel verwoben sein. Das Talent, das am meisten überzeugt, zieht schließlich mit seinem Coach ins Halbfinale von "The Voice of Germany" ein und hat somit die Chance, die 13. Staffel zu gewinnen.

Und dann setzt Joyn auch weiterhin auf Live-Events mit Influencerinnen und Influencern bzw. E-Sportlern. Jeweils für den Herbst angekündigt sind der "Eligella Real Life Cup" sowie ein Event mit dem Arbeitstitel "Bundesstreamerspiele", bei letzterem treten vier Teams bestehend aus jeweils zwei Streamerinnen und Streamer gegeneinander an. Im Winter wagt man zudem eine Neuauflage des Live-Events "The Great Fight Night" in der Kölner Lanxess Arena. Dort werden dann erneut Streaming-Legenden, Social-Media-Stars und andere Promis in Boxkämpfen gegeneinander antreten. "Wir geben im zweiten Halbjahr Gas – mit einer Vielzahl an neuen Eigenproduktionen und tollen Events. Von Reality-TV-Formaten über Live-Events, von TV-Previews über Serien- und Filmhighlights: Joyn bietet 2023 Entertainment für jeden Geschmack", sagt Joyn-Chef Tassilo Raesig.