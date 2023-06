Zuerst waren es drei, dann vier und nun sind es wieder drei: Der RBB, dessen Rundfunkrat am Freitagnachmittag eine neue Intendantin oder einen neuen Intendanten wählt, hat am Dienstagabend bekannt gegeben, dass Juliane Leopold nun doch nicht kandidiert. Den Rückzug aus dem Bewerberkreis habe die seit 2019 als Chefredakteurin Digitales bei ARD-aktuell arbeitende Leopold am Dienstag mitgeteilt. Leopold erklärte die Gründe des Rückzugs in einem längeren Posting auf LinkedIn. Dort berichtet sie davon, wie sie kürzlich die Möglichkeit hatte, den Rundfunkrat kennenzulernen, "viele Gespräche zu führen und mich den Fragen der Mitarbeitenden zu stellen. Das waren gute Gespräche und lehrreiche Begegnungen, für die ich sehr dankbar bin. Sie haben mir geholfen, besser zu verstehen, was ich vorher nur von außen betrachtet habe."