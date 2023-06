Sport1 könnte demnächst einen neuen Eigentümer bekommen. Wie die Highlight Communications AG, zu der Sport1 gehört, am Dienstagabend bekanntgegeben hat, prüfe man "strategische Möglichkeiten zur Weiterentwicklung oder Veräußerung der Sport1 Medien-Gruppe". Ganz konkret hat der Verwaltungsrat jetzt beschlossen, einen "strukturierten Prozess bezüglich eines möglichen Verkaufs der Sport1 Medien-Gruppe oder Teilen der Gruppe" einzuleiten.

Das heißt: Ein Verkauf der Sport1 Medien AG ist mit einem Schlag wahrscheinlich geworden. In welchem Stadium sich der Prozess befindet, will man bei Highlight nicht sagen. Es heißt lediglich, dass es bislang keine Entscheidung darüber gebe, ob, wann und in welchem Umfang ein Verkauf stattfinden würde. "Es stehen alle strategischen Optionen offen", heißt es.

Erst Ende April hatten der Wirtschafts-Informationdienst "Platow Brief" und das Branchen-Portal "Clap" über einen möglichen Verkauf von Sport1 berichtet. Demnach soll Highlight-Chef Bernhard Burgener dafür bereits bei RTL Deutschland und ProSiebenSat.1 vorstellig geworden sein, wobei ein Verkauf an die Sendergruppe aus Unterföhring unwahrscheinlich sein soll - CEO Bert Habets hat dem Konzern ein Sparprogramm auferlegt. Laut "Clap" war Burgener allerdings schon persönlich in Gütersloh vor Ort. Äußern will sich Burgener öffentlich dazu nicht, auch eine Anfrage von DWDL.de blieb unbeantwortet.

Ein Schwebezustand mit Fragezeichen

Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sport1 Medien AG war es in jedem Fall ein sehr ereignisreicher Dienstag. Erst vor wenigen Stunden hatte Bernhard Burgener einen Umbau beim Sport-Konzern angekündigt, im Zuge dessen müssen auch der langjährige Geschäftsführer Olaf Schröder sowie Chefredakteur Pit Gottschalk ihre Hüte nehmen (DWDL.de berichtete). Geleitet werden soll Sport1 künftig von Robin Seckler und Matthias Kirschenhofer. Wie lange die aber überhaupt noch das Sagen haben bei einem Verkauf, bleibt abzuwarten.

In jedem Fall ist der Schwebezustand, in dem sich Sport1 nun befindet, nicht ideal. Weder für die Mitarbeitenden, die vor einer unsicheren Zukunft stehen - aber auch nicht für die Werbekunden, die vielleicht ebenfalls ein paar Fragen zur Zukunft des Senders haben. Der Werbemarkt steht aktuell generell unter Druck, da macht auch Sport1 keine Ausnahme - und das wurde in der am Vormittag verschickten Pressemitteilung zur Neuaufstellung auch sehr deutlich.

Sport & Event rutschen in die Verlustzone

Bernhard Burgener, Highlight-Chef und Aufsichtsratsvorsitzender der Sport1 Medien AG, sagte: "Die stark veränderten Rahmenbedingungen machen eine Neuausrichtung und stärkere Fokussierung auf das Digitalgeschäft und die Etablierung neuer Geschäftsfelder erforderlich." Robin Seckler ist ein ausgewiesener Digital-Experte, Kirschenhofer ist der Mann für Vermarktung und Finanzen. Sie sollen die Sport1 Medien AG nun erst einmal in fünf selbstständigen "Profit Centern" aufstellen. Dazu zählt auch der Bereich New Business zur Etablierung neuer Geschäftsfelder.

Als die Highlight-Gruppe zuletzt ihre Geschäftszahlen für das erste Quartal 2023 vorlegte, musste man einen Umsatzrückgang im Bereich Sport und Event von fast 10 Prozent auf 36,2 Millionen Euro hinnehmen. Der Verlust lag bei 5,2 Millionen Euro. Der Bereich Film, hier vor allem die Constantin Film, verzeichnete zwar auch einen Umsatzrückgang auf 45,0 Millionen Euro (-6,6 Prozent), hier stand unter dem Strich aber ein Gewinn in Höhe von 1,1 Millionen Euro. Blickt man auf das gesamte Jahr 2022, so verzeichnete Highlight im Bereich Sport und Event einen Umsatzrückgang von 5,8 Prozent, der Gewinn schrumpfte im gleichen Zeitraum um mehr als 70 Prozent auf 5,6 Millionen Euro.

Zur Sport1 Medien AG gehören neben dem Free-TV-Sender Sport1 und den Bezahlkanälen Sport1+ und eSports1 auch das Vermarktungsunternehmen Magic Sports Media für Wetten, Poker und Casino, die Full-Service Sport-Event- und -Beratungs-Agentur Match IQ, die Consulting-Unit Leitmotif sowie die Produktionsfirma Plazamedia und Jackpot50, ein Plattformbetreiber von virtuellen Casino-Automatenspielen.