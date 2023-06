Was für eine Woche. Am Montagabend wird bekannt, dass ProSiebenSat.1 und Wolfgang Link nach 14 Jahren getrennte Wege gehen, am Dienstagvormittag trennt sich Sport1 vom bisherigen CEO Olaf Schröder, der 30 Jahre im Unternehmen war, und jetzt die nächste Zäsur: Nach einer wirklich beeindruckenden 31-jährigen Karriere nimmt Roger Crotti seinen Hut bei Disney.

"Nach über drei ereignisreichen Jahrzehnten ist für mich in unserem 100. Jubiläumsjahr genau der richtige Zeitpunkt gekommen, etwas Neues zu beginnen. Ich bin sehr dankbar, dass ich 31 unvergessliche Jahre bei Disney verbringen konnte, sagt Crotti zu seiner Entscheidung. "Ich danke meinem großartigen Team in der GSA-Region, meinen Disney Kolleginnen und Kollegen in der ganzen Welt, unseren Kreativen und Business-Partnern, die mich über diese Jahre begleitet haben".

Anders als bei ProSiebenSat.1 und Sport1 ist es diesmal kein abrupter Abschied. Crotti wird seine bisherige Verantwortung für den Geschäftsbereich Kino noch bis zum Jahresende ausführen. "Zugleich freue ich mich an Eun-Ky zu übergeben, die die besten Voraussetzungen für diese Rolle mitbringt", sagt der langjährige Disney-Chef im deutschsprachigen Raum. Park ist seit Anfang 2020 im Haus und bislang schon für die TV-Kanäle, Disney+, AdSales und Media Distribution zuständig.

Sie wird künftig als Senior Vice President und Country Managerin alle Geschäftsbereiche in Deutschland, Österreich und der Schweiz leiten. Jan Koeppen, President for Europe, Middle East & Africa, bei Disney, über die personellen Veränderungen in Deutschland: "Eun-Ky ist eine hervorragende Führungspersönlichkeit unseres Unternehmens mit Erfahrung in allen Bereichen des Media-Geschäfts. Das macht sie zu einer perfekten Nachfolgerin von Roger."

Eun-Kyung Park selbst sagt: "Dieses großartige Team zu leiten, ist für mich eine besondere Ehre – ich danke Jan für sein Vertrauen und diese fantastische Möglichkeit. Ein ganz herzliches Dankeschön geht an Roger für seine große Unterstützung in den letzten Jahren. Ich freue mich sehr, die neuen Aufgaben und Herausforderungen gemeinsam mit diesem wunderbaren Team anzugehen und bin sehr dankbar für die bisherige Unterstützung."

Roger Crotti hat seine berufliche Laufbahn 1992 bei Disney in der Schweiz begonnen und ist dort zum Vice President / General Manager aufgestiegen. Anfang 2013 erfolgte der Wechsel nach München, zunächst als Vice President Head of Marketing & Theatrical. Seit 2017 war er als Country Manager GSA für das Ergebnis und die strategische Ausrichtung aller Unternehmensbereiche in der Region verantwortlich.

"Er kann auf eine herausragende Disney-Karriere zurückblicken", bilanziert Jan Koeppen. "Als Entertainment- und Marketing-Vollprofi hat er insbesondere in den vergangenen sechs Jahren unsere Geschäftsentwicklung in der Funktion als Country Manager Deutschland, Österreich und Schweiz maßgeblich vorangetrieben. Ich respektiere seinen Wunsch, sich neuen Projekten widmen zu wollen und bedanke mich herzlich für seinen wegweisenden Einsatz, die signifikanten Veränderungen in unserem Unternehmen in den letzten Jahren zu leiten und ich wünsche ihm für die Zukunft nur das Allerbeste."