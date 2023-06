am 14.06.2023 - 09:38 Uhr

Ab der kommenden Fußballsaison rollt bei Sport1 am Montagabend wieder der Ball. Auf dem Sendeplatz, den der Kanal lange mit dem Zweitliga-Topspiel bestückt hat, sind dann Spitzenspiele der Frauen-Bundesliga zu sehen. Entsprechende Rechte hatte sich der Sportsender vor einigen Monaten vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) gesichert. Am Mittwoch nun hat der Sender sein On-Air-Personal für die Frauen-Fußball-Übertragungen präsentiert.

Stammkommentatorin wird Christina Rann, die einst für Sky arbeitete, zuletzt aber für MagentaSport im Frauen-Fußball im Einsatz war und zudem vor wenigen Tagen für DAZN das Finale der UEFA Womens Champions League kommentierte. "Ich freue mich, dass der Frauenfußball die große Bühne bekommt, die er verdient. Weil er sportlich relevant ist, weil er fair ist, weil er spannend ist. Offen für alle", wird Rann in einer Medienmitteilung zitiert.



Experte wird derweil Maik Franz, der schon seit rund zwei Jahren für Sport1 im Einsatz ist und seine Einschätzungen bisher am Samstagabend beim Zweitliga-Topspiel abgab. Und auch eine Moderatorin hat Sport1 gefunden, was vielleicht etwas knifflig war, da vor wenigen Wochen bekannt wurde, dass Jana Wosnitza den Sender verlässt, um für RTL über die National Football League (NFL) zu berichten. Wosnitza war zuletzt eines der bekanntesten weiblichen Sport1-Gesichter.





© Sport1 Lili Engels

Einspielen kann sich das Team schon am kommenden Wochenende. Am Sonntag überträgt der Sender ab 16:55 Uhr das Relegationsrückspiel zur 2. Bundesliga der Frauen zwischen Viktoria Berlin und dem Hamburger SV. Während der regulären Saison wird Sport1 22 Spiele der Frauen-Bundesliga übertragen. Alle Matches live gibt es darüber hinaus bei DAZN und MagentaSport.