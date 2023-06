In weniger als 40 Tagen, nämlich am 20. Juli beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen, die dann bis zum 20. August in Australien und Neuseeland ausgetragen wird. Somit quasi auf den letzten Drücker haben sich die Sender der EBU, dazu gehören auch ARD und ZDF, mit der FIFA geeinigt – die beiden öffentlich-rechtlichen Sender werden das Turnier also in Deutschland übertragen. Auch in Großbritannien, Frankreich, Italien und Spanien sowie in der Ukraine sind die Übertragungen über den jetzigen Deal gesichert. Vorausgegangen war ein monatelanger Streit über den Wert dieser Rechte.

Gut zu wissen Die 9. Fußball-WM der Frauen findet erstmals mit 32 Mannschaften statt. Die WM 2019 wurde noch mit 24 teilnehmenden Ländern ausgetragen.

Es nehmen zwölf Teams aus Europa teil, drei aus Südamerika, sechs aus Nord- und Mittelamerika (sowie der Karibik), sechs aus Asien, vier aus Afrika sowie Australien (Ozeanien).

Das Preisgeld für die teilnehmenden Teams wurde deutlich erhöht. In Medien war gar von einer Verdoppelung die Rede.

Eine weitere Premiere: Die FIFA setzt erstmals bei einem solchen Turnier Videoassistentinnen ein.



Freilich standen ARD und ZDF zuletzt unter Druck. Einerseits werden speziell die teuren Sportrechtedeals in Zeiten, in denen der öffentlich-rechtliche Rundfunk zum Sparen angehalten ist, kritisch beäugt. Andererseits hätte es kein gutes Licht auf ARD und ZDF geworfen, gerade am Frauensport zu sparen. Alternativen zu ARD und ZDF gab es nicht. Vor wenigen Wochen hatten Sky und DAZN ("Heimat des Frauenfußballs") ihr Desinteresse bekundet und sich offen gewünscht, dass das Turnier im öffentlich-rechtlichen Fernsehen laufen soll.



Für werbefinanzierte Privatsender war die Frauen-WM wegen der Anstoßzeiten nicht attraktiv. Wegen der Zeitverschiebung werden die wichtigen Spiele morgens und vormittags, bestenfalls mittags, angepfiffen. Bei der Spielplangestaltung wurde darauf so gut wie es geht Rücksicht genommen. Deutschland spielt in einer Gruppe mit Marokko, Südkorea und Kolumbien. Das erste Spiel der DFB-Damen steigt am Montag, 24. Juli ab 10:30 Uhr Mitteleuropäischer Sommerzeit. Am folgenden Sonntag wird ab 11:30 Uhr gespielt, das letzte Vorrundenspiel steigt dann am ersten August-Donnerstag um 12 Uhr MESZ.