Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Disney-Werbevermarkters arbeiten künftig unter einem neuen Namen. Statt Disney Media Sales & Partnerships heißt das Unternehmen in Deutschland ab sofort Disney Advertising - und damit so, wie auch die Vermarktungseinheit von Disney in den USA. Künftig gibt es in Deutschland und den USA also nicht mehr zwei verschiedene Vermarktungs-Marken.

Julia Schörner, Director Disney Advertising, erklärte bei den Screenforce Days im Gespräch mit Moderator Wolfgang Kons, dass der neue Name der Vermarktungseinheit nur eine News in diesem Jahr sei - weitere sollen folgen, Details dazu gab es am Mittwoch fernab von einigen frischen Staffeln bekannter Formate aber noch keine. Sichtbar werden soll in jedem Fall die Tatsache, dass Disney in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag feiert. Dazu gibt es in München unter anderem eine Ausstellung - die einzige außerhalb der USA.

"Bei uns muss man mit allem rechnen", erklärte Schörner, die zuletzt mit reichlich Rückenwind den Disney Channel vermarkten konnte. Im Mai dieses Jahres feierte der Free-TV-Sender den erfolgreichsten Monat in der Daytime seit Senderbestehen - und zog sogar erstmals am sonst stärkeren KiKA vorbei (DWDL.de berichtete). Diese aktuelle Stärke war zwar auch Teil des Gesprächs zwischen Schörner und Kons, im eigentlichen Screening gab es aber, anders als bei anderen Vermarktern, kein Zahlen-Feuerwerk. Man wolle sich auf das Disney-Gefühl konzentrieren und eben dieses im Screening übertragen, erklärte Schörner.

Und so waren dann viele verschiedene Menschen im Screening zu sehen, die davon erzählten, was sie mit der Marke Disney verbinden. Mit dabei waren neben aktuellen und ehemaligen Moderatorinnen und Moderatoren des Disney Channels auch die Drag-Queen Bambi Mercury, der Chef eines Unternehmens, der "Star Wars"-Produkte in Lebensgröße herstellt, diverse Kinder, die Chefin des Disney-Archivs und viele weitere. Auch Julia Schörner selbst und die frisch beförderte Eun-Kyung Park, die künftig als Senior Vice President und Country Managerin DACH für Disney arbeitet, sprachen über die Bedeutung der Marke für sie persönlich. Eun-Kyung Park übernimmt ihren neuen Posten von Roger Crotti, dessen Abgang nach 31 Jahren gerade erst bekannt geworden war. Noch bis Jahresende wird er seine bisherige Verantwortung für den Geschäftsbereich Kino ausführen (DWDL.de berichtete).

"Wir freuen uns über die Erfolge des Disney Channel in der vergangenen TV-Saison, insbesondere natürlich über den Rekordmonat Mai", sagt Eun-Kyung Park. "Hier konnten wir die besten Werte seit Sendestart in der Daytime erzielen und liegen damit auch erstmalig in der Zielgruppe der 3- bis 13-Jährigen vor dem öffentlich-rechtlichen KiKA. Das passt ganz wunderbar in unser Jubiläumsjahr, in dem wir 100 Jahre Disney feiern. Dieses Wachstum und die sensationellen Quoten bestätigen unsere Senderstrategie. Bei den Kindern, der Zielgruppe der Daytime im Disney Channel, ist TV noch immer das meistgenutzte Medium mit der höchsten Reichweite, die erfreulicherweise gerade in den letzten Wochen bei uns eine positive Entwicklung nimmt. Damit ist TV weiterhin sehr wichtig für uns. Das allgemeine Nutzungsverhalten betrachten wir genau und bieten insgesamt das perfekte Zusammenspiel unserer verschiedenen Plattformen."

Und Julia Schörner ergänzt: "Wir freuen uns in diesem Jahr besonders, dass wir ab sofort unter dem ‚neuen‘ Namen Disney Advertising auftreten dürfen, unter dem die Kolleginnen und Kollegen in den USA bereits aktiv sind. Dort umfasst Disney Advertising die Vermarktung aller Bewegtbildangebote über alle Plattformen hinweg und aller Marken des Disney Universums. [...] Was dieses Jahr zudem besonders macht, ist, dass The Walt Disney Company ihr 100-jähriges Jubiläum begeht. Disney100 würdigt in ganz besonderem Maße Fans und Kreative, die in den vergangenen 100 Jahren diesen Traum mitgestaltet und Disney in ihr Herz geschlossen haben. Unsere Kunden profitieren genau hier von einem hochwertigen und positiven Themen-Umfeld sowie maßgeschneiderten Angeboten, die plattformübergeifend die Zielgruppen erreichen – mit medienübergreifenden Konzepten für den Mix aus Websites, Social Media und YouTube-Angeboten mit den Marken Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, sowie ABC, ESPN und National Geographic. Dabei wird der Ausbau unserer digitalen Angebote kontinuierlich vorangetrieben."