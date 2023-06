Sommerurlaub mal anders? RTL wird die zweite Staffel der Serie "Der König von Palma" in diesem Jahr im Hochsommer ins Programm nehmen. Insgesamt umfasst die Staffel sechs Episoden, die ersten drei davon laufen am 11. Juli, einem Dienstag, zwischen 20:15 und 23 Uhr. Somit kommt es im linearen Programm von RTL Deutschland zu einem Serien-Duell, denn am gleichen Abend feiert auch "Legend of Wacken" bei Nitro deutsche Free-TV-Premiere. Auch wenn beide Serien unterschiedliche Zielgruppen ansprechen dürften, so ganz geschickt mag diese Programmierung nicht zu sein. Ein zweiter "König von Palma"-Dreierpack ist dann am 18. Juli geplant, "Legend of Wacken" endet bei Nitro schon am 12. Juli. Auf Dreierpacks einer Serie hatte RTL zuletzt schon beim "Schiffsarzt" gesetzt. Wie bei der Serie wird auch diesmal beim "König von Palma" das Nachrichtenformat "RTL Direkt" pausieren. RTL+ stellt alle Folgen der Staffel ab dem 11. Juli zur Verfügung.

Die neue Staffel der Serie spielt im Jahr 1992. Mattis' Bieradler hat rund um die Uhr geöffnet, die Kellner gehen auf dem Zahnfleisch. Manuel Díaz hat mittlerweile damit begonnen, von allen Kneipen- und Cafébesitzern Schutzgeld zu fordern. Nur Matti weigert sich zu zahlen. Als er Manuel Díaz öffentlich brüskiert, entbrennt ein erbitterter Kampf, der nicht nur Mattis Familie, sondern auch seine Angestellten in Gefahr bringt.



Henning Baum, der nur zwei Tage später einen RTL-Einsatz beim Rettungsdienst hat, spielt Matti, Heike Makatsch ist neu als Sylvie zu sehen. Pia-Micaela Barucki, Irene Rindje, André M. Hennicke, Milo Eisenblätter und Lea Selinger gehören neben Weiteren ebenfalls zum Cast der Serie. Executive Producer und Showrunner ist Johannes Kunkel, der zusammen mit Veronica Priefer, Headwriterin und Showrunnerin, sowie Yves Hensel die Bücher verantwortet. Regie führen Isabell Šuba und Florian Gottschick, Marvin Rößler ist Producer. "Der König von Palma" ist eine Produktion der UFA Fiction.



Ebenfalls Mitte Juli meldet sich "Die Bachelorette" mit einer neuen Staffel zurück. Beginnend am 12. Juli, einem Mittwoch, laufen dann acht Folgen zur jeweils besten Sendezeit. RTL+ legt eine Woche früher (also am 5.7.) los und zeigt alle Folgen sieben Tage vorab. Dieses Jahr stürzt sich Single-Mama Jennifer Saro als Bachelorette ins Liebesabenteuer und trifft in Thailand auf 18 flirtwillige Männer, "die um die Gunst der Powerfrau kämpfen", wie es RTL nennt.