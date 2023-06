Etwas merkwürdig mutete die Ankündigung an, dass RTL Deutschland am 11. Juli gleich auf zwei seiner Sender eigenproduzierte Fiction anbieten will. Eingeplant waren für den Abend sowohl drei Folgen der zweiten "König von Palma"-Staffel bei RTL als auch die Free-TV-Premiere der ersten drei Ausgaben von "Legend of Wacken" beim Männersender Nitro. Offenbar wurden beide Formate aus Versehen gegeneinander programmiert.

Und sie werden in der Tat nicht gegeneinander laufen. Wie ein RTL-Sprecher gegenüber DWDL.de verriet, wandert "Legend of Wacken" aus dem Hause Florida Film mit den ersten drei Episoden daher auf den Mittwoch, 12. Juli um 20:15 Uhr. "Der König von Palma" von UFA Fiction bleibt indes auf dem Dienstagabend und ist am 11. Juli zwischen 20:15 und 23 Uhr im RTL-Programm zu sehen.



Die neue Staffel des "König von Palma" spielt im Jahr 1992. Mattis' Bieradler hat rund um die Uhr geöffnet, die Kellner gehen auf dem Zahnfleisch. Manuel Díaz hat mittlerweile damit begonnen, von allen Kneipen- und Cafébesitzern Schutzgeld zu fordern. Nur Matti weigert sich zu zahlen. Als er Manuel Díaz öffentlich brüskiert, entbrennt ein erbitterter Kampf, der nicht nur Mattis Familie, sondern auch seine Angestellten in Gefahr bringt. Henning Baum spielt Matti, Heike Makatsch ist neu als Sylvie zu sehen. Pia-Micaela Barucki, Irene Rindje, André M. Hennicke, Milo Eisenblätter und Lea Selinger gehören neben Weiteren ebenfalls zum Cast der Serie.

"Legend of Wacken" erzählt derweil die Geschichte der Gründer des legendären Wacken Open Airs, die trotz harter Rückschläge ihren Traum von einem der größten Heavy-Metal-Festivals leben. Die Storys seien inspiriert von wahren Begebenheiten. Die Hauptrollen übernehmen Charly Hübner ("Mittagsstunde") als Holger Hübner und Aurel Manthei ("Kranitz – Bei Trennung Geld zurück") als Thomas Jensen. Die jüngeren Versionen der beiden Figuren spielen Sammy Scheuritzel ("Dark") und Sebastian Doppelbauer ("Biohackers"). Detlev Buck, Katharina Wackernagel sowie Marc Hosemann gehören ebenfalls zum Ensemble.